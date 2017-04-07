Приднестровье требует оплату за транзит электроэнергии из Украины

Приднестровская компания «Днестрэнерго» два дня назад обратилось к молдавскому «Энергокому» с требованием оплатить услуги по транспортировке украинской электроэнергии по приднестровской территории. К настоящему времени компания не получила ответа, сказал министр промышленности и регионального развития непризнанной ПМР Николай Глига.

По его словам, подписание контракта на поставку электроэнергии в Молдову с Украиной может привести к различным сценариям, в том числе к остановке Молдавской ГРЭС, передают «Новости Приднестровья».

«Если объем энергопотребления на внутреннем рынке ПМР будет менее определенного критического уровня, станция будет вынуждена остановиться. Это станет означать крайне неустойчивую работу энергосистемы не только для Приднестровья, но и для юга Украины, в частности, Одесской области, а также для Молдовы», — сказал Глига.

По его словам, риски, связанные с неустойчивостью энергосистемы, не нужны ни одной из стран региона. «Украинская энергосистема, и так испытывающая определенный дефицит, вынуждена тогда будет этот дефицит еще и увеличивать за счет потребления молдавской стороной и нами, потому что нам своей генерации без работы Молдавской ГРЭС не хватит», — отметил Николай Глига.