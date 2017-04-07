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Тапиола: ЕС не против сотрудничества Молдовы с другими странами
07.04.2017

 Сегодня, 7 апреля, президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с главой Миссии ЕС в Кишиневе Пирккой Тапиолой. Во время встречи стороны обсудили вопросы политической, социальной и экономической ситуации в нашей стране.

Особое внимание было уделено подписанию Меморандума о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийским Союзом, а также возможному получению Молдовой статуса страны-наблюдателя в рамках ЕАЭС. Последний вопрос будет обсужден 14 апреля в Бишкеке во время заседания Высшего Евразийского Экономического Совета.

Игорь Додон повторил свою позицию, согласно которой Молдова должна поддерживать хорошие отношения и с Западом, и с Востоком. «Первоочередной нашей задачей будет защита и продвижение интересов наших граждан, а также поддержка отечественных производителей», отметил Игорь Додон.

В свою очередь, Пиркка Тапиола отметил, что Европейский Союз не выдвигает каких-либо условий и не считает себя вправе выступать против подписания Республикой Молдова тех или иных соглашений, в том числе связанных со свободной торговлей с другими государствами или объединениями государств, если данные документы не противоречат Соглашению об ассоциации с ЕС.

Стороны высказались за продолжение диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, ранее Молдова и Евразийский союз подписали соглашение о сотрудничестве, а уже на следующей неделе Молдова может получить статус наблюдателя при ЕАЭС.


 
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