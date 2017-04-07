Министр внутренних дел Украины сообщил о предотвращении убийства Плахотнюка

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что было предотвращено убийство председателя Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка.
Как сообщает агентство "Инфотаг" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Аваков сообщил в пятницу в аэропорту Харькова.
При этом, Аваков называл Плахотнюка бывшим вице-премьер-министром Молдовы.
"В ходе совместной международной операции правоохранительных органов Украины и Молдовы было предотвращено убийство бывшего вице-премьера Молдовы Плахотнюка. Мы задержали организаторов убийства", - сказал Аваков.
Участвовавший в брифинге в Харькове глава Национальной полиции Украины Сергей Князев уточнил, что силовая фаза задержания участников международной преступной группировки была закончена в 14.00 пятницы.
"В Кишиневе задержаны исполнители этого преступления, у них было изъято оружие. Сейчас проводятся обыск, изъяты деньги и другие вещественные доказательства. В Киеве в это время представители Национальной полиции совместно с Госпогранслужбой... задержали организаторов", - сказал Князев.
Согласно сообщению, он спрогнозировал, что "до конца дня документы для избрания меры пресечения задержанным будут подготовлены и направлены в суд".
После этого, сообщение появилось на сайте МВД Украины. В нем также отмечается, что "было предотвращено убийство олигарха Молдовы Владимира Плахотнюка".
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