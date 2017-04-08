Виталий Возной: В Кишиневе для прихода иностранных инвесторов используются от 18 до 25 коррупционных схем

Гражданский активист Виталий Возной считает, что в Кишиневе для прихода иностранных инвесторов используются от 18 до 25 коррупционных схем, к которым причастны муниципальные служащие высокого ранга.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он сообщил в пятницу на пресс-конференции, что в этих схемах используется весь набор злоупотреблений: от изменения назначения земли, подмены документов, незаконного расширения границ участка с последующей приватизацией земли через решения судов.

"У нас есть два примера завладения землей частными иностранными инвесторами - на Чокань (улица Мирчи чел Бэтрын) и на Буюкань (улица Николае Костин). В первом случае, инвестора чуть ли не за руку привел сам примар Кишинева Дорин Киртоакэ. Контрактом предусмотрена передача в аренду 1,8 га под строительство агропромышленного рынка. Однако, работы под возведению так и не начались. Через два года появился другой документ - строительный сертификат за подписью вице-примара Нистора Грозаву о переквалификации назначения объекта на торговый центр с возведением еще жилья. В конце 2016 г. замминистра строительства Анатол Золотков подписал письмо, где санкционируется строительство на данном месте гипермаркета сети Kaufland", - пояснил общественник.

Он отметил, что до сих пор работы так и не начались, на участке лишь вырыли котлован, который огородили забором без таблички, что будет возведено.

"След этого же инвестора мы обнаружили и во втором случае. Участок был передан частной компании "Нова-Евро-Люкс" еще в 2009 г. На одном из заседаний Муниципального совета кишиневский градоначальник сообщил, что на участке полуразрушенный детский сад, который "все одно надо рушить". После этого было шесть писем от главного архитектора Кишинева и начальника управления образования претуры Буюкань о всяческих нарушениях со стороны частной компании, претендовавшей на участок. Она не вела работы и задерживала платежи по аренде. Сумма долга в определенный момент составила 500 тыс. леев", - пояснил он.

Возной утверждает, что в последний год участок был в ускоренном режиме - через решение судьи Кишиневского суда (офис Чентру) Иона Цуркану, приватизирован и на нем идут подготовительные работы под строительство магазина сети Kaufmann.

Он сообщил, что все имеющиеся у него материалы о грубых нарушениях в сделках с землей, в которые оказались вовлеченными иностранные инвесторы, переданы им в распоряжение Национального центра по борьбе с коррупцией.