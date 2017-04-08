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DOC / Апелляционная палата: Лишить Траяна Бэсеску гражданства Молдовы, до окончания разбирательств
08.04.2017

Кишиневская Апелляционная палата вынесла решение,  отвергшее заявление адвоката Андрея Бивола, представляющего интересы экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, в котором была изложена просьба, об отмене исполнения указа Игоря Додона от 3 января сего года,  предусматривающего лишение его клиента гражданства Республики Молдова, до окончательного разбирательства по данной проблеме.

Напомним, что Решением Кишиневского суда, от 21 марта, действие указа Игоря Додона было приостановлено, до окончания судебных разбирательств.

Таким образом, до вынесения окончательного решения судебными инстанциями Траян Бэсеску не обладает никакими полномочиями и не несет никакой ответственности предусмотренных для обладателей молдавского гражданства.

 


 
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