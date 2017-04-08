Украденный миллиард // Еще 31 миллион леев удалось вернуть

По данным сайта Министерства финансов, Banca de Economii вернул 16,64 млн. леев из чрезвычайных кредитов, Banca Socială - 14 млн и Unibank - 0,30 миллиона. До сих пор возвращено около 963,24 миллионов леев из этих кредитов.

Следует подчеркнуть, что, согласно закону, по которому правительство взяло на себя ответственность, государство будет возвращать в Национальный банк деньги в течение 25 лет. Начальная сумма, при этом, составляет 13,58 млрд леев. Деньги возвращаются за счет погашенных кредитов и продажи банковских активов. Номинальная процентная годовая ставка будет колебаться в районе 5%. То есть, за четверть века общая сумма возврата увеличится, примерно, до 25 миллиардов леев.