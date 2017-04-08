Ирина Влах все настойчивее стремится к созданию собственной юридической системы в Гагаузии

Спустя 23 года после образования Гагаузии многие ключевые статьи республиканского Закона об особом правовом статусе автономии «остались нереализованными». Об этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах, выступая на XX Евразийском экономическом форуме в Стамбуле.

Глава автономии выступила в рамках «президентской сессии» форума и обозначила аспекты экономического развития Гагаузии. Одновременно Ирина Влах коснулась вопроса статуса и полномочий Гагаузии, которые закреплены в законе об особом правовом статусе автономии, передает gagauzinfo.md.

Ирина Влах подчеркнула, что пример Гагаузии является уникальным примером бескровного разрешения этнических конфликтов. По ее словам, находясь на грани братоубийственной войны в начале 90-х годов, гагаузские и молдавские политики нашли в себе мужество и договорились строить единую страну, в которой гагаузы обрели собственную государственность – Гагаузскую автономию.

В то же время, отметила башкан, анализ исполнения договоренностей 23-летней давности оставляет в душе гагаузского народа горький осадок.

«Складывается впечатление, что центральные власти считают предоставление широкой автономии гагаузам – ошибкой прошлого, которую нужно непременно исправить», - заявила Ирина Влах.

«23 декабря 1994 года парламент Республики Молдова конституционным большинством принял "Закон об особом правовом статусе Гагаузии". Это был и есть очень прогрессивный законодательный акт. Это юридический фундамент, на котором базируется наша автономия. Но вот в чем проблема – спустя два десятилетия целые статьи этого закона так и остались нереализованными», - добавила глава Гагаузской автономии.

В частности, башкан заявила о том, что в молдавской правовой системе до сих пор непонятно место законодательных актов, принимаемых Народным собранием.



«Молдавские судьи часто не берут во внимание наши региональные законы даже когда рассматривают дела в судебных инстанциях, распложенных в Гагаузии», - подчеркнула Ирина Влах.

«В системе административно-территориального устройства Республики Молдова есть лишь два уровня. Первый уровень - местные органы власти. Второй уровень – районы и муниципии. И Гагаузская автономия в этой системе относится ко второму уровню, то есть приравнивается к простому району», - резюмировала глава региона.

Напомним, в последнее время гагаузские власти все настойчивее стремятся к созданию собственной юридической системы. В связи с этим Ирина Влах назначила Ивана Бургуджи своим советником по юридическим вопросам. Главной целью Бургуджи является укрепление статуса автономии и создание собственной юридической системы.