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За рубежом
На границах Евросоюза вводится режим усиленного контроля‍
08.04.2017

В пятницу вступают в силу изменения в Шенгенских пограничных правилах, согласно которым при пересечении границ Европейского Союза как на въезде, так и на выезде будут более основательно проверяться не только граждане третьих стран, но и граждане ЕС.
Более тщательный контроль означает, что пограничники при проверке на внешней границе ЕС будут использовать международные и внутригосударственные базы данных, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

Как отметила начальник бюро интегрированного управления границами департамента полиции и пограничной охраны Хелен Нейдер-Веэрме, ранее запросы в базы данных о гражданах Европейского Союза, членах их семей и рейсовых документах делались выборочно.

«Например, при необходимости сотрудники пограничной охраны могли по базе данных проверить, не находится ли человек в розыске», — отметила представитель департамента.

Так, в Эстонии на сухопутных пограничных переходах, а также в аэропортах и в Таллиннском порту будут проверять всех выезжающих из ЕС или въезжающих в ЕС людей через базы данных.

«Такой контроль нужен прежде всего для того, чтобы на въезде в Европейский Союз или выезде из ЕС выявлять тех лиц, которые могут угрожать общественному порядку или внутренней безопасности», — отметила Х. Нейдер-Веэрме.

По ее словам, «в последние годы ситуация с безопасностью в Европе изменилась, поэтому совместно с другими странами-членами ЕС необходимо усилить проверку пересекающих границу людей». «Наша цель — предупредить въезд с ЕС через Эстонию таких людей, цели пребывания в ЕС которых неясны, либо если они могут представлять опасность для других людей», — сказала чиновник.

Департамент полиции и пограничной охраны обратился к жителям Эстонии и туристам с просьбой выделять больше времени для пересечения границы и заверил, что сотрудники департамента сделают все возможное, чтобы пересечение границы и в дальнейшем проходило быстро и удобно


 
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