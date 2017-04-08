Лилиан Карп: Трудимся и ждем смены поколений

В ходе интервью, предоставленного порталу ТРИБУНА, депутат от Либеральной партии Лилиан Карп рассказал, сколько выдвинутых им в парламенте инициатив удалось реализовать, какую роль играют в законодательном органе страны политики нового поколения, каково его мнение об изменении избирательной системы, а также каковы шансы ЛП войти в состав будущего парламента.

Т.: Г-н Карп, половина срока вашего депутатского мандата истекла, сколько из Ваших идей, предложенных в парламенте, удалось реализовать?

Л.К.: Идей было много, но три из них особо важны и близки моему сердцу. В сфере образования удалось ввести поправку, которая увеличила продовольственные нормы для детей в дошкольных образовательных учреждениях на 4 лея в 2017 году и еще на 4 лея в 2018 году, согласно обеспечению, данному правительством. В области истории, наряду с коллегами по парламентской комиссии, членом которой я являюсь (Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ) мы провели ряд мероприятий, целью которых было применение новых поправок к Уголовному кодексу, в которых речь идет о привлечении к ответственности тех, кто разрушает археологические и архитектурные памятники, а по моей инициативе Комиссия провела заседание в Старом Орхее, где была проведена оценка состояния этого исторического комплекса. В области спорта удалось внести поправки в законодательство об изменении статуса спортивных площадок, вследствие чего больше никто не сможет сносить стадионы или детские игровые площадки, чтобы построить вместо них здания или торговые центры. Также в сфере спорта близится к завершению проект по внесению поправок в Закон о спорте, в части спонсорской помощи.

Т.: Вы являетесь политиком нового поколения. Скажите нам, какова роль политиков нового поколения в нашем законодательном органе?

Л.К.: Нас, политиков нового поколения пока слишком мало, чтобы принимать радикальные решения в политике Республики Молдова. Но мы трудимся и ждем смены поколений.

Т.: Насколько обоснованным считаете Вы мнение о том, что молдавской политике необходима смена поколений?

Л.К.: Если учесть, что большинство нынешних политиков родом из советского прошлого, то смена поколений жизненно необходима для Республики Молдова. Это принесло бы в политику людей с новыми взглядами и стало бы еще одним импульсом для Молдовы. Вместе с тем, новое поколение политиков должно формироваться из профессионалов, из людей с опытом в разнообразных сферах деятельности.

Т.: Недавно лидер ЛП Михай Гимпу заявил, что на следующем съезде партии будут приняты решения о ряде реформ. Можете раскрыть нам какие-нибудь подробности об этом?

Л.К.: Любая партия в тот или иной момент проходит через процесс реформирования, и ЛП здесь не исключение.

Т.: Ранее вы работали и в столичной примэрии. Где Вы ощущали себя более полезным: в примэрии или в парламенте?

Л.К.: В примэрии у меня была исполнительная должность, а в парламенте – законодательная. Это разные вещи. Работа в примэрии дала мне опыт, пригодившийся в парламенте для улучшения законодательства, касающегося деятельности местной публичной администрации.

Т.: Многие политические эксперты говорят о том, что имидж ЛП пребывает в глубоком кризисе. По Вашему мнению, как можно преодолеть этот кризис?

Л.К.: Трудом и действиями, направленными на повышение уровня жизни людей.

Т.: ЛП выступает против изменения избирательной системы. Но если это произойдет, хотели бы Вы баллотироваться в одном из одномандатных округов?

Л.К.: Лично я против изменения избирательной системы, но если это все-таки произойдет, я приму это решение, когда наступит момент.

Т.: Каковы шансы ЛП в будущем парламенте, и какие партии, по Вашему мнению, войдут в состав законодательного органа после следующих выборов?

Л.К.: Сейчас преждевременно делать прогнозы о том, какие партии войдут в состав парламента, до выборов еще два года, и к тому же это зависит от избирательной системы, по которой пройдут эти выборы.

Т.: Каким Вы видите свое политическое будущее?

Л.К.: Время все разложит по своим местам, но не исключаю, что в будущем могу выдвинуть свою кандидатуру на одну из должностей в местной публичной администрации.



Андриана Кептине