Головокружительная карьера нового генерального директора НАРЭ!

Новый гендиректор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Тудор Копач до того, как был назначен на эту должность, занимал ряд не менее ответственных должностей. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с его резюме.

Как сообщает ТРИБУНА, Тудор Копач родился 14 июня 1971 года. Окончил Государственный университет Молдовы (факультет физики) и Академию экономических знаний (факультет финансов), а также получил ряд сертификатов: в ноябре 1999 года – «Рынок капитала» от USAID в Ереване, Армения; в сентябре 2007 года – «Финансовое управление проектами по развитию» от Crown Agents, Лондон, Великобритания; в декабре 2007 года – «Развитие и продвижение малых и средних предприятий в Юго-Восточной Европе” от Японского агентства международного сотрудничества, Токио, Япония.

Первой работой Тудора Копача была должность финансового эксперта-консультанта в проектах USAID в период 1994-2001 гг. В период с августа 2002 года по февраль 2004 года новый гендиректор НАРЭ занимал следующие должности: финансовый аналитик в Raiffeisen Investment AG, финансовый консультант правительства по вопросам приватизации предприятий по распределению электроэнергии (АО RED Nord и АО RED Nord – Vest), а также консультант ряда винодельческих компаний.

С марта 2004 года по сентябрь 2005 года работал финансовым директором ООО Doina Vin, потом с сентября 2005 по март 2008 года – исполнительным директором Подразделения по внедрению проектов на средства грантов, предоставленных правительством Японии. В апреле 2008 года был назначен на должность заместителя министра экономики и торговли Республики Молдова. На этой должности Тудор Копач проработал до июля 2009 года, а потом был назначен генеральным директором Агропромышленного агентства Moldova-Vin, где проработал до декабря 2009 года.

С декабря 2009 по июнь 2013 года занимал должность генерального директора Агентства публичной собственности, а с июня 2013 по август 2015 года был заместителем министра экономики.

С декабря 2015 по январь 2016 года работал директором ГП «Кишиневский полиграфкомбинат», потом с января по сентябрь 2016 года Тудор Копач был генеральным секретарем правительства, а с сентября 2016 года и до момента назначения на должность гендиректора НАРЭ занимал должность директора Агентства публичной собственности.

Тудор Копач женат и у него есть трое детей. Владеет румынским, русским и английским языками. Также владеет водительскими правами категорий B и С.

Андриана Кептине