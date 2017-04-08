Прокурор НАЦ: Сотрудники примэрии могут решить любой вопрос за деньги

Прокурор Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Евгений Балан на круглом столе, организованном НАЦ совместно с EXPERT GRUP, рассказал о коррупционной схеме в примэрии.

По его словам, выступления представителей местной власти все более совершенны, чиновники говорят, что нас ждет хорошее будущее, но не все так хорошо как кажется.

- Первый случай коррупции был описан в прессе как малая коррупция. Тогда пытались выявить лиц, которые занимаются незначительной коррупцией. То есть физические лица пытались выявить чиновников, которые за 100-200 леев пытаются продвинуть тот или иной проект для голосования на муниципальном совете. Были задержаны шесть человек, четыре из примэрии и два физических лица за пассивную коррупцию. Все были приговорены, - сказал прокурор.

Он также отметил, что сотрудники примэрии могут решить любой вопрос, но для этого нужны деньги.

- Человек задается вопросом: куда и к кому обратиться? Тогда появляется человек из примэрии, который говорит, что сможет подсказать, к кому обратиться для решения проблемы. Также стало известно, что для выхода чиновника на участок, бенефициарий должен оплатить проезд, так как у чиновника нет машины, а добраться до места встречи, чтобы все обсудить, нужно. Сколько платить - нигде не сказано, нет точной суммы, а также не сказано как оплачивается, - отметил Балан.

По его словам, также нет единого реестра:

- Человек подает в примэрию заявление, после этого какие-то сотрудники просят деньги, решаются вопросы, и потом документ появляются задним числом. Это говорит о том, что есть свободные даты задним числом для выдачи документов. Потом чиновники говорят, что старались и работали. Не знаю, насколько это правильно, но тот факт, что люди не могут знать, на каком этапе находится их заявление, и что дальше, говорит о том, что физические лица сами не могут решать свои вопросы и, соответственно, они вынуждены давать деньги. Роль правоохранительных органов не выявлять и наказывать таких лиц, а устранять в целом причину, - сказал Балан.

Прокурор отметил, что в прошлом году был случай с участием примара.

- Это стало возможным благодаря команде НАЦ. Речь идет о случае, когда люди заплатили в примэрии 12 тыс. евро для того, чтобы многоэтажный дом был сдан в эксплуатацию. Такой документ должен подписываться шестью людьми. Появляется вопрос о независимости примэрии, если в документах уже есть подпись чиновника, который выше других по должности, разве в таком случае тот, кто ниже по должности, может не поставить подпись, если его руководитель уже поставил? Также сотрудники примэрии создают себе буферную зону, у них есть люди, которые выявляют проблемы, организовывают всю схему и, в итоге, идут к человеку, который должен будет поставить свою подпись. Так и возникает коррупция. Ведется работа, и надеюсь, после Пасхи будут результаты, - подытожил Балан.