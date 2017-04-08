В канун пасхальных праздников наши граждане приезжают домой из-за рубежа

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Общество
На вокзалах и в аэропорту в эти дни многолюдно. В канун пасхальных праздников наши соотечественники возвращаются на родину. Приезжают они не с пустыми руками, а с подарками для родных и близких.
Встречающие с нетерпением ждут своих родных из-за рубежа.
"Жду возвращения мужа из Москвы. Ждём с нетерпением его возвращения к детям, домой на праздники".
"Ждём маму из Италии, самолёт уже приземлился, она прилетела, чтобы с нами провести пасхальные праздники".
И в этом году в праздничный период пограничная полиция будет работать в усиленном режиме.
"С приближением пасхальных праздников в аэропорту отмечается существенный рост числа пассажиров. Поэтому пограничная полиция активизируется, чтобы облегчить воздушный трафик", - сказал пограничник Кирилл Дроздовский.
"На пунктах перехода за пассажирами и транспортом будут наблюдать в режиме нонстоп. Во избежание очередей гражданам рекомендуется использовать все пограничные пункты", - отметила начальник смены Пограничной полиции Надежда Кэзэнеску.
Путешественникам также советуют заранее проверить срок действия документов. В прошлом году во время пасхальных праздников границу страны пересекли более миллиона человек.
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