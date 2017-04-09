ТОП – 5 попыток изменить избирательную систему в РМ

ДПМ внесла в парламент законопроект о переходе на одномандатную избирательную систему. По этому случаю ТРИБУНА составила условный список из пяти самых громких попыток изменить избирательную систему в нашей стране.

1). Изменение избирательной системы в апреле 2013 года

Во время политического кризиса, разразившегося в Молдове в начале 2013 года, депутаты от ЛДПМ, ДПМ и ряд неаффилированных депутатов проголосовали за замену пропорциональной избирательной системы смешанной. Закон был в силе менее месяца, а потом либерал-демократы передумали, и вместе с коммунистами проголосовали за признание закона как утратившего силу.

2). Попытка Социал-демократического альянса Молдовы в 2002 году

В 2002 году Социал-демократический альянс Молдовы выступил с инициативой провести референдум по вопросу об изменении существующей избирательной системы. Формирование, руководимое экс-премьером Думитру Брагишем, развернуло широкую кампанию в поддержку этого референдума, собрав свыше 200 тысяч подписей граждан Республики Молдова. Центральная избирательная комиссия утвердила списки и передала их в парламент, однако Партия коммунистов, которая располагала на тот момент парламентским большинством, проголосовала против назначения даты референдума, и плебисцит не состоялся.

3). Сбор подписей Либерально-демократической партией Молдовы

В 2008 году Либерал-демократическая партия Молдовы собрала более 400 тысяч подписей граждан в поддержку инициативы проведения референдума по вопросу о переходе на смешанную избирательную систему и возврате к всенародным выборам главы государства. Однако собрав подписи, ЛДПМ отказалась представить их в ЦИК, якобы располагая информацией о том, что власть намеревалась расправиться с гражданами, подписавшимися за инициативу.

4). Предложения Михая Петраке

Лидер Центристского союза Молдовы, бывший советник президента Михай Петраке в течение периода с 2001 по 2005 гг. три раза выступал с предложением изменить избирательную систему. Он предлагал перейти на смешанную избирательную систему, но коммунистическое парламентское большинство отклоняло его инициативы.

5). Предложения Социал-демократической партии

В 2011-2012 гг. Социал-демократическая партия выступала с рядом инициатив по усилению гражданского контроля власти. Наряду с прямым избранием судей прокуроров, участковых полицейских и др. социал-демократы предлагали и прямое избрание депутатов парламента. Все предложения СДП были проигнорированы правящей властью.