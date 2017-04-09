Киев считает, что Плахотнюка пытались убрать спецслужбы России. Началась украинизация Молдовы?

Реализацию покушения на лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка курировали представители спецслужб России. Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, на это указывают связи руководителей организованной преступной группировки.

Также по информации Госпогранслужбы Украины, операцией по предотвращению покушения с украинской стороны руководил президент Украины Петр Порошенко, цитирует Newsmaker.md сообщение издания «Украинская правда».

«В преступную группировку входили граждане Украины и Молдовы. Связи руководителей организованной преступной группировки указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители спецслужб РФ», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что после убийства члены группировки должны были вернуться на Украину, и таким образом дискредитировать правоохранительную систему страны и ухудшить молдавско-украинские отношения.

С украинской стороны замысел операции по задержанию участников группировки утвердил лично президент Украины Петр Порошенко. Он руководил и ее ходом на всех ключевых этапах. В Госпогранслужбе также рассказали, что непосредственному к мероприятиям в Киеве и Киевской области лишь со стороны Госпогранслужбы и Национальной полиции Украины привлекли 70 сотрудников.

Информацию о возможной подготовке заказного убийства Госпогранслужба Украины получила несколько месяцев назад. После чего Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по ст. 14 («Приготовление к преступлению»), ст. 28 («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией») и ст. 115 («Умышленное убийство») УК Украины.

По данным следствия, в состав группы входит более десяти человек, которые за 2015-2016 годы совершили несколько преступлений в Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбои. 6 апреля группа злоумышленников получила для реализации задуманного оружие, другое оборудование и автомобиль BMW для побега.

Прикордонники не допустили ліквідацію лідера партії РМ Плахотнюка

"Поскольку спектакль продолжается и выясняется, что спецоперацией по поимке киллеров Плахотнюка руководил лично Порошенко, а также, по словам авторов пьесы,за покушением на молдавского олигарха стоят спецслужбы России, становится ясно, что Владимира Георгиевича разводят на деньги, - комментирует в соцсетях политический аналитик Сергей Ткач. - Если бы покушением занимались спецслужбы России, то что бы они сделали? Наняли "эксперта" на Западе,и он бы решил вопрос виртуозно. А затем бы киллера ликвидировали.Но поскольку устроен балаган, шоу, то ясно, что скорее всего, дело касается закупки электроэнергии на Украине.И так молдавского олигарха благодарят за схему, на которой будут заработаны миллионы. Однако после этого спектакля доля В.Г. в схеме с ДТЭК будет сокращена. Если в "операции по предотвращению" только в Киеве и Киевской области лишь со стороны Госпогранслужбы и Национальной полиции Украины привлекли 70 сотрудников, а Порошенко " руководил и ее ходом на всех ключевых этапах", то это стоит очень больших денег.

Итак, ждем. Если в ближайшее время Плахотнюка уберут,то это действительно спецслужбы (маловероятно, но исключить нельзя). Но вопрос в том, чьи спецслужбы. Может Запада?

Если начнутся перебои с электроснабжением Молдовы,то между олигархами Украины и Молдовы началась ссора, вновь "перетирается": кто и сколько должен иметь с молдавских потребителей.

В любом случае - и это самое неприятное - "укранизация Молдовы" началась.

Запасаемся терпением".

"Касательно истории с "покушением" на Узурпатора: "жертву" подвела типичная для диктаторов тяга к театральности и драматизму, - комментирует в соцсети политический аналитик Сергей Монастырлы. - В самом деле, когда открывать охоту на Узурпатора, если не в годовщину апрельских беспорядков в центре Кишинева, по итогам которых он и завоевал власть? Еще и роскошная спецоперация одновременно в Киеве и Кишиневе, с видео и фото. Типичный сценарий плохого голливудского боевика. Кстати, кто бы мог из пожилых звёзд сыграть роль Узурпатора в этой постановке?

В общем, в очередной раз подвели диктатора его горе-пиарщики. Уже второй провал за весну (тему всенародного сбора подписей за мажоритарку ребята тоже безнадежно слили). Обратите внимание, насколько примитивно построена схема распространения информации, все ссылки на укро-СМИ. Даже каналы холдинга не рискнули выступить первоисточником.

В этой истории обязательно должен всплыть "русский след". И "блогер" Балакчи с пеной у рта будет трясти на Публике бумажками с "доказательствами" причастности спецслужб к этому цирку. Но мы-то с вами прекрасно знаем, что займись Узурпатором на самом деле спецслужбы, молдаване вчера отмечали бы день Освобождения. Просто наш Валтасар уже давно был исчислен, измерен, взвешен и признан не стоящим расходов на операцию по устранению.

Зачем весь этот цирк? Затем, чтобы затянуть гайки в медиа- и гражданском пространстве до упора. Чтобы открыть охоту на ведьм, на всех несогласных с курсом "чучхе". Чтобы недовольные "реформой" избирательной системы оказались иностранными наймитами. Держитесь, ребят, чем сильнее он будет затягивать гайки, тем скорее сорвет резьбу".