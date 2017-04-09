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Эксперт не исключил, что Молдова может остаться без электроэнергии
09.04.2017

Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что существуют риски повторения ситуации, возникшей в 2014 году, когда Украина остановила поставки электроэнергии в Молдову.

Бывший руководитель НАРЭ отметил, что в случае возникновения дефицита угля из-за конфликта на Востоке Украины, экспортер может приостановить поставки энергии в Молдову для обеспечения бесперебойного энергоснабжения украинских потребителей.

В ноябре 2014 года из-за острого дефицита угля в связи с военными действиями на Донбассе, поставки украинской электроэнергии в Молдову были практически полностью приостановлены. В связи с этим, власти республики продлили на год контракт с Молдавской ГРЭС. После этого власти Украины неоднократно выражали готовность возобновить в будущем снабжение Молдовы электроэнергией по конкурентоспособным ценам.

"Безусловно, учитывая то, что на Востоке Украины ситуация не разрешилась, риски, связанные с поставкой угля из восточных регионов Украины, сохраняются. Безусловно, определенного рода риски имеются", — сказал эксперт в интервью Sputnik Молдова. Комментируя ограниченный экспортный потенциал украинских производителей энергии, Виктор Парликов выразил надежду на то, что компания-поставщик сможет выполнить взятые на себя перед Молдовой обязательства.

Ранее были обнародованы данные о том, что энергобаланс Украины позволяет экспортировать лишь 90 млн кВт ч ежемесячно, в то время как потребности Молдовы составляют 270 млн кВт ч. "Это расчетные прогнозные данные. Есть конкретный поставщик с именем, фамилией, адресом и расчетным счетом, который взял на себя обязательство по поставке энергии.

Ну посмотрим, насколько этот поставщик может выполнить свои обязательства", — заключил Виктор Парликов. Ранее, акционерное общество "Энергоком" подписало с украинской компанией "DTEK Trading" контракт на поставки электричества в Молдову с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года. Таким образом, республика будет импортировать электроэнергию по 50,2 доллара за мегаватт-час, тогда как Молдавская ГРЭС просила 54,4 доллара. В Приднестровье решение Кишинева встретили негативно.


 
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