Знакомимся - гордость Молдовы: Сергей Иванович Радауцан

В Молдавии эта фамилия известна очень многим. Сергей Иванович Радауцан (1926—1998) был знаменит. Вот информация из короткой официальной справки.

Радауцан С.И. – молдавский советский физик, доктор технических наук, профессор, академик АН Молдавской ССР (1972). Родился в Кишиневе. Окончил Кишиневский университет (1955). С 1961 работает в Институте прикладной физики АН Молдавской ССР. В 1964–73 — ректор Кишиневского политехнического института. Работы посвящены физике полупроводников.

Выполнил комплексные исследования физических и физико-химических свойств полупроводниковых соединений АIIIВV, АIIBIV, дефектных тетраэдрических фаз и твердых растворов на их основе. Разработал методы выращивания монокристаллов сложных полупроводниковых фаз. Открыл и изучил упорядочение и явление политипизма в некоторых тройных полупроводниках. Исследовал ряд новых тройных сплавов, обладающих выраженными фотоэлектрическими и люминесцентными свойствами.

Кроме того, Сергей Иванович был крупным общественным деятелем: дважды избирался депутатом и был даже Председателем Верховного Совета Молдавской СССР. Несомненно, к нему во всей полноте применимы слова: выдающийся организатор науки.

Я был с ним знаком. Разумеется, на том уровне, какой возникает в отношениях студента с ректором или научного сотрудника и академика. Ну, может, чуть более близких.

Полтора десятка лет тому назад я написал иронические мемуары о своих годах обучения в аспирантуре. В них рассказывалось, в основном, о той стороне жизни молодых людей, которую не включают в официальные воспоминания: как пьянствовали, как развлекались с друзьями и коллегами по Институту прикладной физики АН МССР.

Воспоминания были вызваны к жизни моим горестным переживанием утраты – смерти моего друга А.Б.. Ему они посвящены и именно он в них – главное действующее лицо. Несмотря на это, текст написан весьма игриво, иронически. Думаю, моему покойному другу именно такой тон был бы по душе.

В своем сочинении я допустил еще немало ошибок, характерных для наивных, начинающих мемуаристов. Так, например, я рассказывал о сплетнях и шутках, ходивших по институту, в которых фигурировали сотрудники и руководители. При этом я подчеркивал, что это – сплетни, разговоры, они важны лишь постольку, поскольку передают атмосферу в коллективе, а вовсе не как свидетельства о личности объекта пересудов. Запомните, начинающие мемуаристы: эти отговорки вас не спасут.

Сила печатного слова огромна. Пересказав сплетню, вы воспринимаетесь как ее автор, и это уже не сплетня, а как бы ваше личное мнение о человеке. Так не слишком утонченные люди могут воспринять ваш текст и, как говорится, можете теперь оправдываться… Не стоит оправдываться – скажу я, – не поможет.

Наряду с положительными и благодарственными откликами я получил и резко отрицательный – не отклик даже, а оплеуху – правда, лишь от одного читателя, зато из числа близких приятелей. Она состояла в том, что я не смог в должной мере отразить выдающийся вклад в науку академика Радауцана, причем потому, что я сам ученый не того калибра, а потому не вправе вообще судить о тех кто… Ну и так далее. Объяснять человеку, впавшему в ступор, что в литературе бывают разные жанры, что ода отличается от иронической прозы – бесполезно. Лучше согласиться: ну, не смог, так не смог…

Но могу заметить, что после опубликования этой моей повести долгие годы поиск в интернете на слово «Радауцан» давал только одну ссылку – на эту мою повесть. И память о Радауцане была жива, причем память добрая. Ревнители же памяти о Сергее Ивановиче типа моего приятеля палец о палец не ударили, не написали о нем ни слова – ни доброго, ни какого-либо иного.

Так получилось, что я оказался если не первым вообще, кто написал о Сергее Ивановиче, то первым для поисковых систем интернета. Позднее появилось множество публикаций, и теперь личность академика Радауцана – человека, несомненно, незаурядного и заслужившего благодарную память о себе, – отражена достаточно полно в том числе и в интернет-пространстве.

Однако… Сегодня я вспоминаю о Сергее Ивановиче Радауцане в связи с его юбилеем: 17 июня 2016 года ему исполнилось бы 90 лет! И я храню о нем добрую и светлую память. И в эти дни я снова, к сожалению, не вижу в интернете ссылок на публикации, посвященные круглой дате. Думаю, что они, конечно, есть, просто я их не нахожу. Ну, не нахожу, так не нахожу… Просто вот возьму и снова сам напишу. И снова оставлю за собой право быть ироничным или почтительным не тогда, когда этого пожелает кто-либо, а по собственному внутреннему чувству.

Вот еще недельку подожду, пошарю по интернету, и если не найду более достойной Сергея Ивановича публикации о его 90-летии – опубликую это.

С.Белкин