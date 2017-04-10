Платон: Меня пытаются сломить морально, чтобы я взял на себя чужую вину

Бизнесмен Вячеслав Платон обвинил власти в постоянном давлении, оказываемом на него. Платон уверен, что это делается для того, чтобы он взял на себя чужую вину за отмывание денежных средств.

Об этом бизнесмен Вячеслав Платон заявил в ходе состоявшихся 7 апреля судебных слушаний, на которых рассматривались его жалобы против администрации СИЗО №13.

Вот текст его заявления.

«На протяжении всего времени содержания меня под стражей ко мне применяются недопустимые меры так называемой безопасности, которая безопасностью на самом деле не является, а является средством психологического и физического подавления, желанием максимально меня сломить морально. Все это направлено исключительно на то, чтобы я не защищал свою позицию, согласился с необоснованными обвинениями и взял на себя чужую вину в хищении денежных средств.

Даже вот ту ситуацию, которую вы наблюдаете сегодня в зале заседания, - жесткость, агрессивность, конвой, превышение полномочий конвоя, попытка запугать всех, кто присутствует, меня и тому подобное, - все это звенья одной цепи.

В законе четко написано, что мне нужно предоставить частную медицинскую помощь. В законе четко прописано, что у меня есть право на доступ к информации. В законе много чего прописано. В отношении меня эти нормы не действуют. Поэтому имеется попытка максимально меня оградить от общества, от общения, попытка максимально сделать так, чтобы меня не услышали, чтобы минимально привозить в суд, давать минимальный доступ к правосудию.

Словом, полностью нарушены все права, предусмотренные Конституцией, международными договорами. То есть это беспрецедентный процесс на самом деле. То есть я даже не мог себе представить, что у нас в Молдове такое возможно: такая деградация правоохранительных структур, тех структур, которые должны следить за правоприменением.

Люди сошли с ума, ваша честь, просто сошли с ума. Люди, которые должны защищать закон, идут на преступление как коровы на бойню: мычат и делают страшные вещи, становятся преступниками. На глазах у всех люди, которые всю свою жизнь должны были посвятить правоприменению, защите гражданских прав и свобод, закону, сами становятся просто оголтелыми преступниками. Причем расписываясь на глазах у всех, не понимая и не видя последствий, что дальше будет.

Страх везде, во всех учреждениях. Это неправильно, потому что мы живем в другом мире, мы живем в центре Европы. Да, сегодня все это происходит, но это закончится… Поэтому, ваша честь, возвращаясь к ходатайству прокурора, я прошу отклонить это ходатайство, и коль скоро у нас назначено на следующей неделе заседание по доступу к информации, - рассмотреть отдельно, потому что в противном случае, если мы все скомкаем, все это затянется, одни аргументы наложатся на другие. Я не думаю, что это приведет к вынесению нормального справедливого решения. Это повлияет на качество, это затянет процесс и не даст нормально его рассмотреть. Прошу учесть мое заявление».

Бывший депутат парламента, бизнесмен Вячеслав Платон, задержанный на Украине, был экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров. По данным Генеральной прокуратуры, Вячеслав Платон находится под уголовным следствием за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, приведших к нанесению ущерба "Bаncа de Economii" более чем на 800 миллионов лей.

В свою очередь, Платон заявляет, что «все деньги украл Плахотнюк», который является «главным бенефициаром кражи миллиарда из банковской системы Молдовы».

В настоящее время Вячеслав Платон находится под превентивным арестом в пенитенциаре N 13. Уже более месяца дело рассматривается без Платона. С момента отстранения бизнесмена от судебных заседаний встречи адвокатов с их клиентом стали практически невозможными.