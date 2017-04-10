Способен ли Меморандум с Евразийским союзом умалить значение европейской повестки дня Молдовы? OP-ED

Дионис Ченуша

Вскоре после истечения первых ста дней с момента вступления нового президента в свою должность, Игорь Додон сумел подписать Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Есть ли в этом некая символичность или нет, но администрация президента Додона предпочла подписать документ в Кишинёве, в присутствии председателя Комиссии Евразийского союза Тиграна Саркисяна (Presedinte.md, апрель 2017 г.). Меморандум, насчитывающий 5 страниц, был опубликован на официальном сайте организации уже 4 апреля (т.е. спустя день после его подписания в Кишинёве).

Содержание Меморандума не было согласовано с Министерством иностранных дел и европейской интеграции, а премьер Павел Филип назвал документ „неуместным” шагом, который не может „принести стране осязаемые экономические или политические дивиденды”. В качестве представителя властей страны, координируемых Демократической партией и её лидером Владимиром Плахотнюком, премьер-министр Филип озвучил свою критику в ходе визита в Брюссель, приуроченного к третьему заседанию Совета ассоциации ЕС–Молдова (Euroactiv, март 2017 г.). Помимо Меморандума о сотрудничестве, молдавский премьер также осудил поданную президентом Додоном заявку о предоставлении стране статуса наблюдателя в рамках Евразийского союза. Вопреки мнению молдавских властей, президент Додон считает, что Меморандум не противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. По словам президента, Меморандум призван диверсифицировать молдавский экспорт и ни в коей мере не означает вступление в Евразийский союз. Этот документ, как и другие поползновения президента в направлении Москвы, проявляют существующие геополитические противоречия между властями страны и президентской администрацией. Таким образом, раздвоение внешней политики страны (IPN, март 2017 г.) является вещью неизбежной, чему способствуют односторонние действия президента Додона, конституционность которых становится всё более сомнительной.

Суть Меморандума

Проведя незамысловатый анализ текста Меморандума, можно сделать вывод, что его цель является скорее символической, нежели практической. Так, документ не относится к категории международных договоров, в связи с чем он не порождает прав или обязательств, регулируемых международным правом (Евразийский союз). Символико-геополитический характер документа подтвердил президент Додон, подчеркнувший, что Меморандум не имеет правовых последствий.

В целом, Меморандум затрагивает сотрудничество между Молдовой, Евразийским союзом и входящими в него странами в целом ряде областей (таможенное сотрудничество, технические регламенты, транспорт, энергетика, миграция, государственные закупки и т.д.). Цель документа состоит в том, чтобы расширить двустороннюю торговлю и увеличить инвестиции, а также устранить препятствия на их пути.

Также предусматривается создание совместной группы, которая будет проводить свои заседания не менее одного раза в год. Фактически, она будет обеспечивать взаимодействие между Евразийской комиссией и Молдовой. Предусмотренное в Меморандуме сотрудничество будет осуществляться в форме обмена информацией и опытом; консультаций по проблемным темам; выработки рекомендаций для устранения препятствий; двусторонних встреч; организации совместных мероприятий (конференции, выставки и т.д.); подготовки отчётов и иных аналитических материалов. Также в рамках Меморандума могут разрабатываться планы действий и программы сотрудничества, которые будут исходить в первую очередь из необходимости устранения барьеров в торговле.

Наконец, применение Меморандума той или иной стороной может быть прекращено путём уведомления второй стороны. Тем не менее, прекращение действия Меморандума не приводит к автоматической отмене всех мер, инициированных одновременно с его подписанием.

Бесполезный и искусственный Меморандум

У данного Меморандума невозможно найти иной смысл, кроме политического и пропагандистского. Ведь документ не налагает каких-либо правовых обязательств, которые влекли бы за собой санкции за их невыполнение. Тщательное рассмотрение Меморандума указывает на его бесполезный и, соответственно, искусственный и натужный характер.

Во-первых, документ не имеет никакого практического значения, поскольку затрагивает те области (экономика, транспорт, технические регламенты и т.д.), в которых все полномочия принадлежат правительству, в настоящее время проводящему реформы, вытекающие из Соглашения об ассоциации с ЕС.

Второй аспект связан с присутствием Молдовы в составе Содружества независимых государств, где сотрудничество уже осуществляется, и где отражены последние тенденции в рамках Евразийского союза, в том числе на уровне технических регламентов (нормативных актов). Следовательно, и администрация президента, и Евразийская комиссия инициировали Меморандум, который, в практическом плане, не имеет никакой дополнительной ценности.

Третий аспект касается устранения барьеров, что является основной целью Меморандума, наряду с диверсификацией экспорта. До сих пор Молдова не сталкивалась с торговыми барьерами в странах Евразийского союза (в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане), за исключением России. Одновременно с углублением отношений между Молдовой и Евросоюзом в 2013 году, Россия ввела в отношении Молдовы ряд односторонних торговых ограничений, многие из которых остаются в силе и в 2017 году. Таким образом, Меморандум о сотрудничестве с Евразийским союзом никак не может заменить собой двусторонний молдо-российский диалог по вопросам торговли на уровне правительств, уже налаженный в ноябре 2016 года.

Не в последнюю очередь, европейская интеграция является национальной целью страны, что ориентирует все национальные ресурсы и усилия на сближение с ЕС во всех областях государственной политики. Таким образом, Меморандум искажает государственную повестку дня, поскольку он предусматривает разработку Евразийской комиссией и Президентурой (на данном этапе) планов действий и программ, которые будут оторваны от нынешних молдавских реалий.

Совместим ли Меморандум с европейской повесткой дня страны?

В текущем политическом контексте Меморандум с Евразийским союзом не представляет опасности для повестки дня ассоциации с ЕС. Тем не менее, Меморандум, а также потенциальный статус страны-наблюдателя в рамках Евразийского союза, могут оказать сильное влияние на публичный дискурс и публичную повестку дня в канун парламентских выборов 2018 года.

Проевразийские усилия президента Додон коррелируют с ожиданиями населения, отражёнными в опросах, согласно которым в поддержку евразийского вектора всказываются порядка 50% респондентов. Партия, которую продвигает Игорь Додон – Партия социалистов – стала основной оппозиционной силой, благодаря своей пророссийской ориентации, к которой добавляется и проевразийская риторика. По этой причине президент Додон и социалисты не будут делать ничего другого, кроме как активно „крутить педали” в восточном направлении, чтобы обеспечить себе комфортное большинство в парламенте следующего созыва.

С технической точки зрения, Меморандум никоим образом не препятствует реализации европейской повестки дня, которая зависит исключительно от результативности работы властей страны. Но, учитывая его символическую подоплёку, Меморандум никак нельзя приветствовать, потому что он посылает сумбурные сигналы как молдавской общественности, так и европейской, которая оказывает финансовую поддержку с целью преобразования страны к лучшему.

Вместо заключения...

Несмотря на свою бесполезность, Меморандум о сотрудничестве создаёт различные постоянные каналы связи с представителями евразийского вектора. Тем самым президент Додон получает возможность прививать общественности идеи евразийской интеграции. Это также позволяет создавать у граждан повышенный уровень толерантности к потенциальным корректировкам и ограничениям европейской повестки дня, кульминацией которых может стать пересмотр или даже отмена (как самый негативный сценарий из возможных) Соглашения об ассоциации.

Социалисты и президент Додон хотят любой ценой избежать возможного Евромайдана в Кишинёве, в ходе которого сторонники европейского вектора открыто выступили бы против попыток пророссийских властей положить конец европейской программе реформ.

Меморандум о сотрудничестве, а также статус страны-наблюдателя в Евразийском союзе, который Россия была бы готова предоставить Молдове, в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут иметь серьёзные последствия для процессов европейской интеграции страны. В настоящее время они могут быть использованы по большей части для ведения войны в СМИ и (гео-)политической пропаганды.