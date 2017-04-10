Европарламентарий: Граждане хотят реформирования политического класса, а не одномандатную систему

В настоящее время молдавские граждане, безусловно, желают реформирования политического класса страны. Поэтому они и „заглотили наживку” одномандатной системы. Такое мнение высказал пресс-секретарь Европейской народной партии, депутат Европейского парламента Зигфрид Мурешан в ходе круглого стола „Настаивая на демократических принципах на пути европейской интеграции Республики Молдова”, состоявшегося в рамках международной конференции „Изменение избирательной системы: За и Против”, прошедшей в Кишинёве в конце минувшей недели, передаёт IPN.

Депутат Европарламента подчеркнул, что молдавские граждане желают видеть более честных политиков, не находящихся в конфликте с законом и, по его мнению, они готовы обсуждать любые инициативы, которые привели бы в парламент более компетентных людей. По словам Мурешана, в Румынии два состава законодательного органа были избраны на основе одномандатного голосования, и это не принесло стране более честного парламента, а избранные при этой системе депутаты проголосовала против отмены своей неприкосновенности. Кроме того, в отчётах Европейской комиссии отмечается, что в юстиции Румынии был достигнут значительный прогресс, но парламент является институтом с наименьшим уровнем доверия среди населения и несёт в себе угрозу для надлежащего отправления правосудия. Европейский чиновник отметил, что решением могло бы стать принятие политическими партиями Молдовы кодекса этики и поведения. Тем самым они выиграли бы в глазах людей, в то время как необходимость в смене всей избирательной системы отсутствует.

Европейский чиновник также подчеркнул, что, когда власти какой-либо страны пытаются изменить избирательное законодательство в срочном порядке, за полтора года до парламентских выборов, это должно вызвать тревогу у гражданского общества, средств массовой информации и т.д. „Первый мой совет состоит в том, что правительство, которое желает участвовать в подлинном обсуждении, должно начать с заявления, что мы не будем менять законодательство до выборов 2018 года, что это дебаты с участием партий и общества, и давайте подумаем, нужно ли нам менять систему голосования, давайте осуществим это в долгосрочной перспективе. Потому что когда правительство вносит изменения с незамедлительным эффектом, у нас возникает соблазн заподозрить его в том, что оно делает это, будучи движимо неким интересом. Это вызывает у нас подозрения в том, что правящая партия подсчитывает свои определённые выгоды”, - заявил Зигфрид Мурешан. Он подчеркнул, что в настоящее время у Молдовы имеются проблемы, требующие срочного решения: к ним относятся совершенствование избирательного процесса, реформирование Кодекса телевидения и радио, прозрачность финансирования политических партий, территориальная децентрализация и т.д., а не вопрос о введении одномандатной системы голосования.

Как отметил эксперт ИРСИ „Viitorul” Ион Тэбырцэ, авторы законопроекта утверждают, что ни одна избирательная система не совершенна, каждая имеет свои преимущества и недостатки. Проблема данного законопроекта состоит в том, что его авторы говорят только о недостатках одной системы, пропорциональной, а также о преимуществах мажоритарной системы голосования по одномандатным округам. В то же время, авторы умалчивают о преимуществах пропорциональной и недостатках одномандатной системы. „Современные демократии являются представительными демократиями, ведь, не углубляясь в политическую теорию, отлично известно, что мажоритарная система имеет больше пробелов в плане политического представительства. Она не отражает существующей в обществе мозаики. Другой недостаток мажоритарной системы заключается в том, что голос побеждённого нигде не представлен, а победитель получает всё”, - отметил эксперт.

По словам вице-председателя Либерально-демократической партии Молдовы Тудора Делиу, авторы законопроекта утверждают, что одномандатная система голосования подходит Молдове лучше всего, но неясно, какая цель ею преследуется: повышение ответственности депутатов или обеспечение кому-то возможности удержаться у власти? Депутат отметил, что он не хочет критиковать ни одну избирательную систему, но было бы очень хорошо открыть публичные дискуссии по поводу всех избирательных систем. „Чтобы обсуждалось не одно лишь „чёрное” и „белое”, но и смешанная система голосования, и система с открытыми списками, и т.д.”, - пояснил депутат.

Политолог Корнел Чуря отметил, что на данный момент консенсус по поводу введения одномандатной системы голосования отсутствует, но есть партии, которые включили этот пункт в свои программы, а ЛДПМ и ПСРМ ранее заявляли, что поддержат смешанную систему. Политолог утверждает, что в этих условиях в парламенте может быть достигнут консенсус, и тогда изменение, инициированное ДПМ, сможет прочувствовать на себе то большинство граждан, которое за него выступает. Он также добавил, что некоторые партии отвергают идею одномандатного голосования из тех опасений, что ДПМ сможет реализовать имеющийся у неё потенциал.

Международная конференция „Изменение избирательной системы: За и Против” была организована Фондом Kondrad-Adenauer Stiftung и Friedrich-Ebert Stiftung Moldova, в партнёрстве с Ассоциацией за демократию через участие ADEPT и Институтом развития и социальных инициатив (ИРСИ „Viitorul”).