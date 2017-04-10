Изменения и дополнения в закон о винограде и вине: вино уже можно есть?

Думитру БАРБАЛАТ

Теперь вино, по определению, не напиток, а пищевой продукт. То есть вино будем есть, закусывать, а не пить.

Ранее вина классифицировались по цвету, в зависимости от применяемой технологии производства или по месту происхождения. Теперь вина будут классифицироваться на вина: с охраняемым наименованием места происхождения; с охраняемым географическим указанием; без охраняемого наименования места происхождения и без охраняемого географического указания, но с наименованием сорта винограда, именуемое вином сортовым или без охраняемого наименования места происхождения; без охраняемого географического указания или без наименования сорта винограда, именуемое вином.

Сложно и завуалированно. Хотя на самом деле это чиновничьи козни, чтобы больше взять с производителя за всевозможные, перечисленные регистрации.

Таким образом, для вин уже совсем не важен цвет и технология производства. Главное – география, наименование места происхождения. И при этом "размещенная на рынке виноградно-винодельческая продукция, предназначенная для непосредственного потребления человеком, должна будет соответствовать требованиям, установленным законом и утвержденными правительством техническим регламентами".

А разве всякое продаваемое вино еще для чего-то предназначено, кроме как для непосредственного потребления человеком?