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Общество
Погода на предстоящую неделю и предупреждения синоптиков о заморозках по стране
10.04.2017

Метеорологи предупреждают о заморозках в ночь на 10 апреля. В связи с этим объявлен желтый код метеоопасности.

В сообщении метеослужбы уточняется, что по республике, преимущественно в северной ее зоне, на поверхности почвы ожидаются заморозки -1..-3°С. А температура воздуха опустится от -1 до -2 градусов Цельсия.   

На следующей неделе будет облачно, местами пройдут дожди. Днем по стране ожидается от 12 до 20 градусов, а ночью - от +2 до +8 градусов тепла.

Подробнее с погодой на предстоящие семь дней можно ознакомиться, изучив представленный ниже график:

Погода на предстоящую неделю и предупреждения синоптиков о заморозках по стране (ГРАФИК)


 
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