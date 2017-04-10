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На устах
Какие районы Кишинева пострадают при мощном землетрясении
10.04.2017

Директор Института Геологии и Сейсмологии Академии Наук Молдовы Игорь Никоара о сейсмической устойчивости молдавской столицы и о том, как трехлетний Пушкин чуть не стал жертвой карпатского землетрясения.

Ежегодно в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений. Подавляющее большинство которых, к счастью, фиксируются не гражданами, а научными приборами.
Однако раз в 40-50 лет, по статистике, происходят и крупные катаклизмы — силой до 7,5 баллов.

Граждане Молдовы к землетрясениям не то чтобы привыкли, но скорее с ними смирились: при сильных толчках не все выбегают на улицу, многие остаются в собственных квартирах, уповая на крепость зданий. Вместе с тем, несмотря на то, что очаг Вранча, является основным "возмутителем земель молдавских", распространяются сейсмические волны при каждом землетрясении совсем не одинаково. Именно об этом Sputnik Молдова говорит Директор Института Геологии и Сейсмологии Академии Наук Молдовы Игорь Никоара. "Природа очага Вранча такова, что из-за расположенности на изгибе Карпат, некоторые землетрясения имеют волну распространения на северо-восток, в сторону Кишинева и Ясс. Например, в 1986 году Кишинев пострадал сильнее чем при землетрясении 1977 года, а Бухарест в 1986 практически не пострадал. Все связано с природой очага, с направлением выделенной энергии", — сказал эксперт. Порой неравномерность распространения сейсмических волн приводит к тому, что на периферии землетрясение ощущается сильнее чем в эпицентре. "Последнее чувствительное землетрясение, произошедшее 23 сентября, мы ощутили очень хорошо. Даже сильней чем в зоне очага. Это было связано с природой грунтов. Основная волна энергии тогда была выделена в северо-восточном направлении", — отметил Никоара. Разумеется, всем кишиневцам, а в особенности жильцам многоквартирных домов, интересно каким может быть самое мощное землетрясение. "Для ответа на этот вопрос существует карта микросейсмического районирования. Из характеристик грунтов можно понять местную интенсивность. Кишинев в целом попадает в семибалльную зону. Но исходя из характеристик грунтов, в столице есть и семибалльные и восьмибалльные зоны. Близость грунтовых вод также влияет на сейсмичность. Рыхлые породы, плавуны, также повышают колебания почв и строений на них", — сказал эксперт.
При мощном землетрясении разные районы Кишинева пострадают не одинаково, сейсмоустойчивость формируется несколькими факторами.

"Максимально чувствуется землетрясение в долинах реки Бык и ее притоков. Там более рыхлые и илистые отложения. На водоразделах все более устойчиво. Поэтому верхняя часть города — Новые Буюканы, Ботаника — это, в основном семибалльная зона, за исключением локальных особенностей, также Верхняя Рышкановка и Верхние Чеканы, водораздельные пространства, где тоже семибалльная зона", — объяснил собеседник. За всю историю нашего края памятно несколько крупных и разрушительных землетрясений: 1940, 1977, 1986 годов. Однако самым мощным было землетрясение 1802 года, которое, кстати, ощущалось не только у нас, но и в фамильной усадьбе будущего светила русской поэзии. "Самое сильное землетрясение — это землетрясение 1802 года. Инструментально в то время землетрясения еще не фиксировали, однако архивные данные говорят о его разрушительном характере. В имении Михайловском, усадьбе Пушкиных, все памятники на аллее были повалены", — резюмировал Никоара.

 
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