Александр Жиздан: Имена заказчиков убийства Влада Плахотнюка хорошо известны в Молдове

Имена заказчиков покушения на председателя Демократической партии Влада Плахотнюка хорошо известны в Молдове. Об этом накануне сообщил министр внутренних дел Александр Жиздан, который принял участие в передаче "Tema Săptămânii" на Втором канале. Он отметил, что полиции известны не только имена заказчиков, но и то, как они заказали убийство.

"Нам известно, кто заказал это убийство. Теперь мы должны провести качественное расследование, добраться до заказчиков и привлечь их к ответственности. Их имена очень хорошо известны, они громче имен тех, кого сегодня задержали".

Как отметил глава МВД, наемные убийцы не знали имени жертвы до прибытия в Молдову. Им пообещали за работу 200 тысяч долларов, но при успешном выполнении заказа гонорар был бы существенно выше.

"Была договоренность, что если цель будет ликвидирована, то заплатят гораздо больше денег. Покушение планировалось осуществить с двух сторон, чтобы ликвидировать цель наверняка", - сказал министр внутренних дел Александр Жиздан.

Киллеры продумывали варианты использования гранат, хотя это могло привести к большому числу жертв. Министр отметил, что боеприпасы завезли из Украины или Приднестровья.

"Безусловно, последствия могли быть трагическими, потому что в этом офисе работает не один человек, а много людей. Если бы им удалось реализовать свой план в точности, то погибли бы все, кто находился в офисе", - добавил министр внутренних дел.

Сегодня прокуроры намерены требовать предварительного ареста для восьмерых подозреваемых в покушении на убийство политика Влада Плахотнюка.

Попытку совершения преступления совместными усилиями разоблачили правоохранители Молдовы и Украины. В Кишиневе задержали восьмерых человек, в Киеве - девятерых.