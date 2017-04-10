Премьер-министр Павел Филип отмечает свое 51-летие

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Политика
Сегодня премьер-министр Павел Филип отмечает день рождения. Главе правительства исполняется 51 год. Он родился в селе Пэнэшешты Страшенского района.
По профессии Павел Филип инженер. В политику пришел в 2011 году, когда президентским указом был назначен министром информационных технологий. Кабмин возглавил 20 января прошлого года. До работы в правительстве три года руководил акционерным обществом Tutun-CTC. С 2001-го по 2008-й был председателем АО "Букурия".
Павел Филип окончил Технический университет и Международный институт менеджмента. Женат, воспитывает двоих детей.
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