Приднестровский вопрос делает одномандатную систему невозможной

Эксперт: „До тех пор пока приднестровская проблема не будет решена, Республика Молдова не может позволить себе одномандатную систему голосования".

Кроме того, предложенный Демократической партией законопроект основан на ряде неконституционных положений, а с одномандатным голосованием Молдова перейдёт на избирательную систему советского типа, поскольку императивный мандат в сочетании с одномандатной системой применяется в коммунистических странах или в странах с единственной партией, таких как Северная Корея или на Куба”. „Автором изменения избирательной системы является не ДПМ, инициатива исходит от народа Республики Молдова, а ДПМ лишь зарегистрировала в парламенте законопроект, который является желанием тех, кто хочет перемен”. Противоречащие друг другу мнения прозвучали в ходе международной конференции „Изменение избирательной системы: За и Против”, прошедшей в Кишинёве в конце минувшей недели, передаёт IPN.

По словам исполнительного директора Ассоциации за демократию через участие ADEPT Игоря Боцана, выступившего в ходе круглого стола на тему „Изменение избирательной системы – Преимущества и Угрозы”, Демократическая партия, которая представила данный законопроект и утверждает, что в Приднестровье будут сформированы избирательные округа, но выборы там проходить не будут, а также даёт понять, что регион на левом берегу Днестра не будет называться оккупированной территорией, забывает о решении Конституционного суда, объявившего эту территорию оккупированной. „ДПМ, постарайтесь разобраться для самих себя – является ли эта территория оккупированной или нет, и какие последствия этот вопрос может иметь для выборов. И не забывайте о том, что Республика Молдова была дважды признана виновной ЕСПЧ в необеспечении прав человека на левом берегу Днестра. Эта система нецелесообразна до тех пор, пока мы не решим данный конфликт”, - сказал политолог.

Он также коснулся утверждения сторонников проекта о том, что существующая система (пропорциональная) является коррумпированной и, следовательно, она должна быть заменена на одномандатную. В этой связи Игорь Боцан сообщил, что, проанализировав индекс восприятия коррупции за 2016 год и сопоставив его с избирательными системами различных стран, он заметил, что первые строчки в списке 25 самых некоррумпированных государств занимают скандинавские страны, и во всех них действует пропорциональная избирательная система. „В европейских странах одномандатная система применяется только при президентской форме правления, и в этом смысле одномандатная система влечёт за собой президентскую форму правления. Об этом нужно задать вопрос молдавским гражданам в ходе соцопросов – хотят ли они заодно получить президентскую систему”, - заметил эксперт.

Директор Ассоциации Expert Forum (Бухарест, Румыния) Сорин Ионицэ подчеркнул, что и в Румынии действовала одномандатная система голосования, однако она продержалась всего два политических цикла, после чего от неё отказались. Но в период действия одномандатной избирательной системы Румыния имела самые дорогие выборы и самый слабый контроль за деньгами в политике. Румынский эксперт подчеркнул, что в Молдове распространена большая иллюзия относительно того, что эта система способна наделить граждан миссией по очищению партий. На самом деле все соответствующие инструменты находятся в руках партийных лидеров. „Нигде не было доказано, что в Молдове присутствует парламентская нестабильность, которая влекла бы за собой нестабильность правительства, потому что это две вещи, которые отличают друг от друга две избирательные системы – пропорциональную и одномандатную. Одномандатная система, и это доказано, немного дороже, она привлекает в политику деньги, которые сложнее контролировать. Риск пропорциональной системы, в свою очередь, состоит в том, что она может давать фрагментированные парламенты, но в Республике Молдова я этого недостатка не увидел”, - подчеркнул Сорин Ионицэ.

Как заявил Ионицэ, по его мнению, конечной целью Молдовы должно быть реформирование партий, построение правового государства, децентрализация системы управления, и всё это не делается путём изменения избирательной системы.

Вице-председатель ДПМ Серджиу Сырбу заявил, что автором изменения избирательной системы является не ДПМ. Инициатива исходит от народа Молдовы, а ДПМ лишь зарегистрировала в парламенте законопроект, который является желанием тех, кто хочет перемен. Депутат заявил, что обсуждение одномандатной избирательной системы являются самым прозрачным и широким в истории Молдовы. „Не думаю, что существовал какой-либо иной законопроект, столь обсуждаемый всем обществом. Не думаю, что члены тех политических партий, которые с ним не согласны, выступают против перемен. Мы не продвигаем изменение системы, а лишь информируем о преимуществах этого изменения”, - сказал Серджиу Сырбу.

Международная конференция „Изменение избирательной системы: За и Против” была организована Фондом Kondrad-Adenauer Stiftung и Friedrich-Ebert Stiftung Moldova, в партнерстве с Ассоциацией за демократию через участие ADEPT и Институтом развития и социальных инициатив (ИРСИ „Viitorul”).