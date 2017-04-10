Оппозиция направит в Венецианскую комиссию общую декларацию против изменения избирательной системы

Основные оппозиционные партии готовят совместную декларацию в поддержку сохранения пропорциональной системы. Документ будет направлен в Венецианскую комиссию.

Как стало известно NM, под ним уже подписались Партия коммунистов, Либерально-демократическая партия, «Наша партия», «Платформа Достоинство и правда» и «Действие и солидарность». В Партии социалистов NM сообщили, что документа пока не видели, но выступают однозначно против предложенной демократами одномандатной системы.

Генсек партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу сказал NM, что сбор подписей еще продолжается. По его словам, планируется, чтобы общую декларацию подписали как можно больше партий и неправительственных организаций.

Лидер «Платформы Достоинство и правда» Андрей Нэстасе сказал NM, что «над широким национальным политическом консенсусом в пользу сохранения нынешней системы, которую хочет уничтожить Плахотнюк, работают интенсивно».

Как сообщил NM вице-председатель «Нашей партии» (НП) Дмитрий Чубашенко, документ отправили самолетом в Москву специально для того, чтобы его подписал и лидер НП Ренато Усатый.

Чубашенко отметил, что декларацию направят в Венецианскую комиссиию, чтобы показать, что против введения одномандантой системы выступают ведущие партии республики. «Потому что если учитывать результаты последних президентских выборов, на эти партии реально приходится 95% населения», — подчеркнул Чубашенко.

Депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан сказал NM, что социалисты однозначно выступают против введения одномандантой системы. На вопрос NM, подпишутся ли они под общей декларацией, Владимир Цуркан сказал, что документа не видел, поэтому ответить не может. Социалисты, по его словам, также хотели выступить с инициативой подписания общего документа против введения одномандантой системы.

Председатель Либерально-демократической партии Виорел Чиботару сказал, что еще ведется работа над «формой представления документа». «Работа коллективная, понятно, что партии разные, когда работа закончится, мы объявим детали на пресс-конференции», — сказал он.

В Венецианской комиссии ранее, напомним, заявили, что политический консенсус касаемо изменения избирательной системы является одним из ключевых условий для проведения такой реформы. В ответе на запрос NM в Венецианской комиссии отметили, что «понятие широкого консенсуса определяется в зависимости от специфики ситуации в стране». «Оно означает, что, по крайней мере, реформу должно поддерживать не только узкое большинство, но и существенная часть оппозиции», — подчеркнули в ВК.