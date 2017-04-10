Андриан Канду: Сторонники одномандатной системы подвергаются давлению и шантажу

Демократы собрали около 800 тыс. подписей в поддержку проекта об изменении выборной системы на одномандатную и нашли необходимое число голосов в парламенте для ее принятия. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 10 апреля рассказал спикер Андриан Канду. По его словам, он убедил коллег повременить с утверждением законопроекта в парламенте, так как на общественных слушаниях предлагают хорошие идеи, которые помогут авторам усовершенствовать документ.

Демпартия продолжает сбор подписей в поддержку изменения выборной системы. Пока, по утверждению демократов, за введение одномандатной системы подписались 800 тыс. граждан. В ДПМ считают, что это свидетельствует о широкой народной поддержке их инициативы.

По словам Андриана Канду, в парламенте уже готовы проголосовать за введение одномандатной системы. Как сообщил скпикер, в поддержку проекта «собралось более 50 голосов». Несмотря на это, отметил он, с голосование спешить не будут. По словам Канду, он убедил коллег повременить с голосованием в законодательном органе, так как еще проходят общественные слушания и на них предлагаются «хорошие решения, которые помогут улучшить законопроект». Также в парламенте хотят дождаться экспертизы Венецианской комиссии.

В то же время Канду посетовал, что, «к сожалению, тех, кто высказывался в поддержку одномандатной системы, подвергают прессингу и в некоторых случаях даже шантажу». «Хотя в Молдове и достаточно хрупкая демократия, все-таки право на мнение должно соблюдаться. Мы должны обсуждать мнения, а не переходить на личности», — подчернул председатель парламента.

На пресс-конференции Канду также объявил, что к фракции Демпартии примкнули шесть неаффилированных депутатов. Речь идет о бывших депутатах от Либерально-демократической партии Анджеле Агаке, Нае-Симионе Плешке, Владимире Хотиняну, Николае Журавском и Петру Штирбате. По словам спикера, это коллеги, с которыми «мы работаем плечом к плечу по меньшей мере год».

Канду не уточнил, кто входит в число более 50 депутатов, готовых голосовать за законопроект ДПМ. «Это депутаты, которые ранее высказались в поддержку одномандатной системы», — сказал он.

С учетом того, что к ДПМ примкнули шестеро бывших либеральных демократов, фракция Демпартии теперь насчитывает 40 депутатов. Группа неаффилированных народных избранников составляет девять депутатов. Кроме того, ранее фракцию Либеральной партии, выступившей против изменения выборной системы, покинули два депутата Артур Гутюм и Владимир Чернат. В руководстве ЛП тогда заявили, что двое «перебежчиков» обеспечат демократам необходимое число голосов для введения одномандатной системы.

Вместе с тем, ранее опрошенные NM эксперты заявили, что для изменения избирательной системы недостаточно внести поправки в Кодекс о выборах (для этого необходим 51 голос). Учитывая предложение предоставить гражданам возможность отзывать мандаты депутатов, необходимо будет менять и Конституцию, считают они. В этом случае демократам понадобится не простое, а конституционное большинство — 67 депутатов.

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Отвечая на вопрос NM, понадобится ли менять Конституцию для того, чтобы утвердить проект ДПМ, Канду ответил, что «есть разные мнения». «Как раз этот вопрос мы обсудим на следующих слушаниях, которые пройдут в среду. Некоторые эксперты говорят, что нет необходимости менять Основной закон, другие — придерживаются иной точки зрения. Мы должны обсудить этот вопрос на общественных слушаниях, после чего сделаем выводы», — заявил Канду.

Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь в свою очередь сообщил, что 12 апреля пройдет заседание Национального политсовета формирования. На нем будут избраны вице-председатели партии и члены исполнительного комитета.