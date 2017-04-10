Экономика Резервные валюты нацбанка выроскли в марте на $20,93 млн. Официальные валютные резервы Национального банка Молдовы превысили на конец марта $2,256 млрд., увеличившись за месяц на $20,93 млн.



Как передает «ИНФОТАГ», цитируя данные НБМ, этому способствовало, в частности, осуществление интервенций на валютном внутреннем рынке в виде покупки валюты ($28 млн.); увеличение обменных курсов валют, входящих в состав валютных резервов по отношению к доллару США ($4,62 млн.); прибыль от управления валютными резервами ($2,05 млн.); чистые поступления, относящиеся к обязательным резервам лицензированных банков в иностранной валюте ($1,98 млн.).



В то же время, на уменьшение официальных резервных активов повлияли платежи, относящиеся к обслуживанию внешней задолженности РМ – $12,78 млн.; платежи минфина – $3,12 млн.; переоценка ценных бумаг инвестиционного портфеля – $0,7 млн.



Справка «ИНФОТАГ»: На 31 марта 2016 г. резервы валюты НБМ равнялись $1,746 млрд. На начало 2017 г. равнялись $2,206 млрд., увеличившись за год более чем на $449 млн. Исторического максимума резервы валюты НБМ достигли 14 декабря 2013 г., составив $2,827 млрд. На конец 2015 г. они равнялись $1,756 млрд., 2014 г. – $2,156 млрд., 2013 г. - $2,82 млрд.; 2012 г. - $2,515 млрд., 2011 г. - $1,965 млрд., в 2010 г. – $1,717 млрд.

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