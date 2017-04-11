«Шериф» вернул лидерство

Николай ПАВЛОВ

В прошедшие выходные состоялись матчи 27-го тура национального дивизиона чемпионата Молдовы по футболу. Тираспольский «Шериф» выиграл в Кишиневе дерби с «Зимбру» со счетом 1:0. Гол в ворота столичных футболистов забил дебютировавший за «Шериф» экс-игрок «Зимбру» Виталий Дамашкан. Через три минуты после своего выхода на поле он забил в ворота воспитавшего его клуба, из которого ушел всего несколько недель назад. В послематчевом интервью он сказал, что испытал двоякие чувства после игры: «Счастлив, что забил, это главное для нападающего, но есть и немного грусти – я много лет провел здесь, вырос тут. Но это футбол, я выполнил свой долг на поле».

Румынский наставник «Зимбру» Штефан Стойка в беседе с журналистами признал преимущество «Шерифа» и посетовал на проблемы с составом из-за травм нескольких основных игроков: «Вновь играла наша молодежь, которая изо дня в день должна расти и развивать отдачу за свой клуб, должна показывать характер».

С 56 очками после 24 игр тираспольский клуб вновь единолично возглавил турнирную таблицу. За ним следует «Заря» из Бельц, которая разгромила в гостях столичную «Академию» со счетом 4:0 и набрала 54 очка в 24 сыгранных матчах. На третьем месте в турнирной таблице находится оргеевский «Милсами», у которого после неожиданного поражения в Хынчештах от местного клуба «Петрокуб» со счетом 3:1 осталось 53 очка после 25 сыгранных игр. Главный тренер «орлов» Андриан Сосновский в беседе с журналистами заверил, что «Милсами» продолжит борьбу за чемпионство: «В конце посмотрим. На каждый матч мы выходим только на победу. Сегодня было также, но не получилось. Очки считаются в конце чемпионата».

Результаты остальных матчей: «Динамо-ауто» - «Саксан»: 2-0, «Сперанца Ниспорень» - «Унгень»: 0-1. В этом туре не играла «Дачия», которая с 51 очками после 24 игр осталась в турнирной таблице на четвертом месте.

7 апреля дисциплинарный комитет оштрафовал «Шериф» на 20 тысяч лей за то, что во время матча с «Дачией», состоявшегося в Тирасполе 5 апреля, игрок «Шерифа» и национальной сборной Молдовы Виталий Бордиян при счете 1:0 в пользу «даков» выбежал на поле и ударил ногой болгарского футболиста «Дачии» Мустафу Исе. Тираспольский клуб должен оплатить штраф до 12 апреля сего года. В случае неуплаты Виталий Бордиян будет отстранен от всех матчей, проходящих под эгидой молдавской федерации футбола.

На том же заседании были оштрафованы клубы «Дачия» и «Заря» на две тысячи лей каждый за нецензурные лозунги, которые скандировали болельщики команд во время матча, который состоялся 1 апреля на стадионе в Спея. На «Милсами», «Заря» и «Саксан» были также наложены штрафы в размере одной тысячи лей за пять полученных в последних матчах желтых карточек.

28-й тур пройдет 14-15 апреля. На стадионе в Спее очередное дерби: встречаются столичные «Дачия» и «Зимбру».