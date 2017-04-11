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Здоровье
За минувшую неделю зарегистрировали 2500 случаев острых респираторных заболеваний
11.04.2017

В период нестабильной погоды растет число пациентов с вирусными заболеваниями. На прошлой неделе зарегистрировали более двух с половиной тысяч случаев ОРЗ. Это почти на 18% больше, чем неделей ранее.

1800 пациентов - несовершеннолетние, большинство из них - малыши до шести лет. На прошлой неделе госпитализировали примерно 80 больных, 65 из них дети.

В Кишиневе также зафиксировали шесть случаев сезонного гриппа. Всего с ноября прошлого года и до сих пор в стране зарегистрировали более 600 случаев гриппа.


 
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