Страстная неделя: запреты и правильные дела перед Пасхой

Сегодня начинается шестая и последняя неделя Великого поста — Страстная неделя, или, как еще ее называют, Страстная седмица. В этот период люди, исповедующие православие, готовятся к Пасхе и соблюдают множество традиций, призванных способствовать совершенствованию внутреннего мира человека.

Каждый из дней Страстной недели православные называют Великим или Страстным: Великий понедельник, Великий вторник и так далее. Часто четверг упоминается и под ещё одним названием — Чистый Четверг: речь при этом идёт как о внутреннем очищении, так и о традициях очищения жилища в самом буквальном смысле.

Во все дни Страстной недели верующим следует поститься ещё строже, чем в другие дни Великого поста. Наиболее правильной пищей считаются хлеб, свежие и квашеные овощи, грибы и фрукты. Однако многие священнослужители напоминают, что пост не следует считать самоцелью — добровольно накладываемые на себя ограничения в пище должны лишь помогать человеку сосредоточиться не на физическом, а на духовном. Каждый день должен быть посвящён воспоминаниям о том или ином событии, описанном в Ветхом или Новом Завете.

Сегодня, в понедельник, вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, которого порой называют прообразом Иисуса Христа. Как гласят религиозные тексты, старшие братья продали Иосифа за 20 сребреников проходившему каравану измаильтян или аравитян, а потом он был перепродан в Египте. Также в Великий понедельник верующие вспоминают иссушение Иисусом Христом бесплодной смоковницы. Оно символизирует, что жизнь человека должна приносить духовные плоды: молитвы и добрые дела.

В Страстной вторник вспоминаются проповеди Иисуса Христа о воскресении мёртвых, о Страшном суде и некоторые другие, а также эпизод из Нового завета, в котором, отвечая на вопрос, позволительно ли давать подать кесарю, Христос ответил знаменитой фразой «отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».

В Великую среду верующие вспоминают о том, как Иуда Искариот принял решение предать Иисуса Христа за 30 сребреников, и о том, как покаявшаяся грешница приготовила приготовила Иисуса к погребению, омыв его слезами и помазав драгоценным миром его ноги.

Чистый четверг — один из центральных дней Страстной недели, с которым связано множество традиций, многие из которых являются скорее народными поверьями, чем предписаниями, восходящими непосредственно к религиозным текстам. В частности, в этот день принято особенно тщательно наводить порядок в доме (на протяжении шести дней после этого прибираться, по традиции, нельзя). Вечером некоторые люди кладут в воду предмет из серебра, чтобы на следующий день умыться этой водой. Также в этот день принято заготавливать соль, поскольку считается, что она будет обладать целебными свойствами.

Страстная пятница — день, в который вспоминается распятие Иисуса Христа, и она является самым строгим и скорбным днём Великого поста. В этот день верующим следует максимально избегать суетных дел (за исключением тех, что связаны с подготовкой к Пасхе) и посвящать как можно больше времени мыслям о жертве, на которую Христос пошёл ради людей.

Страстная суббота посвящена воспоминаниям о погребении и пребывании во гробе тела Иисуса Христа, а также приготовлению к Пасхе — Воскресению Христа, которое празднуется в ночь с субботы на воскресенье, пишет "МК".