Ю.Кифу/ Провал покушения. Мафиозный выпад, политическая месть, или попытка государственного теракта?

В конце прошлой недели была обнародована сенсационная информация об арестованных членах международной, преступной группировки, главной задачей которых было оплаченное убийство Владимира Плахотнюка, «Злобного Олигарха», захватившего государство под названием Республика Молдова. Именно так именуют его некоторые СМИ и большая часть политической элиты, благодаря чему, именно в данном образе он воспринимается большинством населения Республики. Накал ненависти достиг таких величин, что никому даже не пришло в голову поразмыслить и проанализировать сущность и величину данной новости. Напротив, все от мала до велика бросились иронизировать на тему покушения, выдавая ее за попытку повышения собственного рейтинга главного героя, временами оскорбляя возможную жертву сожалениями о неудавшемся теракте. Некоторые договорились до того, что заявили о собственной инициативе бесплатного осуществления убийства.

Мы не собираемся обсуждать ни уровень гуманности , ни чувства такта православных Молдовы в канун празднования Пасхи и преддверие Вербного Воскресенья. В моменты прощения провинившихся перед нами, предельно ясно, что Владимир Плахотнюк располагает огромным количеством врагов. Несмотря на безбедное существование, он испытывает чувства страха и ненависти, зачастую – поделом, возможно, но отображение личных опций наряду с партийными, зачастую в зависимости от юмора и эмоций, на мой взгляд, напоминает фрагменты позднего средневековья, времена в которые было мало что известно о таких понятиях как рациональность, гуманизм, просвещение. Еще сложнее написать на такую тему редакционную колонку…

Будучи верным собственным обещаниями комментировать лишь события с точки зрения холодного, здравого рассудка, включая элементы правонарушений, я позволил себе ассоциироваться с субъектом и темой, и решил проанализировать данный случай. Имея под рукой информацию открытого доступа, во время написания данных строк, и естественно, интересуясь соответствующего рода элементами дела, стратегического для Республики Молдова уровня.

Таким образом, благодаря официальной информации, мы узнали, что один и украинских граждан, известный лидер криминального мира, якобы, получил заказ на убийство Г-на П. Благодаря сотрудничеству секретных служб Республики Молдова и Украины, накануне покушения, была задержана группа из 17 человек: 8 на территории РМ, и 9 на украинской. За данную работу, исполнителям было обещано 200 тыс. долларов. Половина средств уже была получена, в виде аванса.

Нападение должно было произойти у здания «Global Business Center», именно там, где находится офис Плахотнюка, с использованием огнестрельного оружия, включая гранатометы с кумулятивным эффектом, которые планировалось применить в направлении офиса и автомобиля политика. В ходе состоявшихся позже обысков были обнаружены значительные суммы денег, рации, оружие , а также инструменты для маскировки, плюс четыре гранатомета и два пистолета с глушителями. Следствие работает над выяснением всех обстоятельств дела, включая полный список заказчиков и исполнителей планирующегося преступления. На данный момент существует несколько подозреваемых, среди которых один молдаванин, проживающий на территории РФ, а также, несколько граждан, проживающих на территории Республики Молдова, объединенных общими интересами и поддерживающие между собой связь.

Нам бы хотелось отметить несколько важных моментов, в совместной операции, проведенной представителями правоохранительных органов Молдовы и Украины: сотрудничество, степенное доказательство всех фактов, включая видео аргументы, прослушивание телефонных разговоров, и разговоров физических, полный захват преступной группировки и выявление заказчиков. После оценки предоставленных доказательств, для нас представляется нормальным, что молдавские как и украинские коллеги владели всей информацией благодаря внедренным в группировку агентам, в результате чего, им удалось идентифицировать исполнителей и обезвредить все последствия задуманного плана.

Самым интересным, и одновременно, самым обсуждаемым в данном деле, является комбинация преступной зоны, отношение к этому молдавского гражданина, проживающего в РФ (доподлинно не установлено), а также, причастность к делу российских секретных служб. Более того, существование четких доказательств: «отношения, контакты глав криминальных групп (украинских) доказывают, что в ходе подготовки осуществления плана принимали участие представители российских спецслужб». Более того, «граждане, осуществившие план покушения, должны были вернуться на территорию Украины, для дискредитации местных властей и ухудшения молдо-украинских отношений» (http://dpsu.gov.ua/ua/news/za-likvidaciyu-lidera-demokratichnoi-partii-rm-volodimira-plahotnyuka-zlovmisnikam-obicyali-200-tisyach-dolariv-ssha/).

Невзирая ни на что, преступники проникли на территорию Республики Молдова в обход официальных пунктов пропуска, между Украиной и Молдовой, доказывая полную преднамеренность собственных действий всех участников дела. Однако, главным мне кажется появившаяся комбинация между преступно-мафиозным миром, политической местью и убийством с государственным терактом, осуществленным с помощью российских спецслужб. Известное дело, тем более, что в последнее время Москва возобновила деятельность группировок специализирующихся на политических убийствах, и широко использует их деятельность , привлекая их к реализации планов Главного Разведывательного Управления, службу военной разведки, именно того подразделения, которые было задействовано в Черногории (провалившееся) и в Сербии (также провалившаяся попытка, но обсуждаемая), и в Киеве, причем не один раз, и так далее.

По видимому, стоит подумать, с чем, в действительности мы имеем дело, с нападками мафии, покушении связанном с политической местью (либо с бизнесом), либо, что мне кажется более правдивым, с запланированным государственным политическим покушением. Именно на этот вопрос будет сложнее всего получить ответ, в связи с тем, что последний вариант требует более веских доказательств, чем вовлечение российской разведки в убийство - планирование и исполнение, хотя они являются достаточно изобличающими, в связи с тем, что о полученных сведениях не были уведомлены молдавские коллеги. Рассмотрим также и показания арестованных, тем более, что уничтожить следы, на данный момент, посредством ликвидации арестантов, будет очень сложно. Однако этого не возможно было бы исключить, при условии их возвращения на территорию Украины, после завершения всех процедур и необходимых процессов в Молдове. Как минимум, прямых исполнителей убийства, которые должны были быть уничтожены.

Релевантность дела заставляет рассмотреть все его составляющие под разными углами зрения. Двести тысяч долларов является важной суммой, даже для убийства Плахотнюка, однако, она не большая. Любой бизнесмен, либо соперник способен легко заплатить много больше, и не обязательно за тоже качество исполнителей. Таким образом, сумма указывает на реальную стоимость операции, и связанную скорее с деятельностью разведывательных служб и государственными средствами, экономно используемыми под прикрытием заказа на убийство вероятного соперника. И вариант убитого бандита, заказанного строго исходя из желания криминального соперничества, весьма подходит данному уровню оплаты такого рода услуг. Криминальные структуры зачастую располагают собственными ресурсами для такого рода действий, либо щедро платят за подобную деятельность исполнителям из других сфер. Однако, по большому счету, в подобных случаях отдается предпочтение снайперам, и "чистой ликвидации", без привлечения многочисленных представителей преступного мира, которые много говорят и не являются незаменимыми.

Это один из поводов, заставляющих поверить, что мы имеем дело с операцией, задуманной и осуществляемой секретными государственными службами информации, с преднамеренным уничтожением непосредственных исполнителей. Исполнители подобного рода не являются ценными кадрами, и я не удивлюсь, что по возвращении на Украину от них избавятся. Скромная сумма, качество исполнителей – хорошее, подготовленные, не слишком ценные кадры, замешанные в преступном мире - для меня лично все это является прямыми показателями государственного политического убийства.

В качестве выводов, можно задаться вопросом: для чего Владимиру Путину понадобилось убивать Владимира Плахотнюка? Возможно, данный приказ поступил с более низких уровней, возможно от тех, кто потерял деньги в «прачечной Платона»? Либо владельцами миллиардов, заблокированных на сегодняшний день в этом механизме? Я склоняюсь к мысли, что любой из генералов ФСБ/ГРУ, пару миллиардов которого застряли в «прачечной» Платона, заключенного в кишиневской тюрьме, мог бы с легкостью заказать подобное покушение за свой счет. А составная разрыва отношений между Кишиневом и Киевом, может с легкостью оправдать личные действия отдельных лиц как операцию государственного масштаба.

Конечно, нам необходимо определиться с набором используемых инструментов сегодняшней гибридной войны, когда военные средства комбинируются с информационными , и когда общество атаковано в целом, не только армия или государство. Включая использование спецоперации, с привлечением представителей криминального мира, мафии и организованной преступности. В столице Молдовы обязаны осознать что находятся в разгаре именно такой войны, что не существует никаких отмашек, прощений и проволочек, прежде всего, именно потому что противник использует весь набор существующих инструментов! Отсюда острая необходимость согласованности действий и стратегической ориентации Кишинева, а также взаимодействия государственных и политических структур. Кроме всего, на мой взгляд, часть вины лежит и на вседозволенности и безнаказанности действий Игоря Додона, голосящем повсюду о собственных, пророссийских взглядах и позициях.

Не стоит якшаться с врагом, который собирается нажать на спусковой крючок!