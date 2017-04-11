Куда поскачет молдавский лей: ожидать ли новой волны девальвации

Ничто не стоит на месте и молдавский лей — не исключение. С начала этого года национальная валюта несколько обесценилась по отношению к доллару, однако более выражено — к евро. Таковы данные министерства экономики республики.



По официальным данным, в номинальном выражении падение к "американцу" составило 0,1%, а к "европейцу" — 1,3%. Среди основных факторов, которые повлияли на такое развитие событий, эксперты Минэкономики выделяют скачки доллара на международных площадках, а также денежную политику Национального банка Молдовы. Запас валютных резервов Нацбанка республики на конец февраля этого года составил два миллиарда 235,5 миллиона долларов, увеличившись на 1,3% в сравнении с показателями конца 2015 года и на 30,2% по отношению к тому же периоду прошлого года.

Что происходит на валютном рынке? Экономический эксперт Виорел Гырбу прокомментировал Sputnik поведение молдавского лея и рассказал о том, чего ждать от национальной валюты в ближайшее время. "С моей точки зрения, обменный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам исходит из той монетарной политики, которая применяется Национальным банком. Монетарная политика истекает из рекомендаций, которые включены в меморандум с МВФ", — сказал Гырбу.

По его словам, в нынешнем году Нацбанк республики должен приобрести 500 миллионов долларов. "Это огромная сумма, и чтобы купить такие деньги Национальный банк вынужден не допустить кредитования экономики, то есть деньги сейчас в экономику не вливаются", — добавил эксперт.



Он пояснил, что в нормальной рыночной экономике деньги генерируются коммерческими банками путем кредитования экономики, а не Национальным банком. Как рассказал экономист, на данный момент национальная экономика не кредитуется, потому что базовая ставка по займам очень высокая. "Для того чтобы купить 500 миллионов долларов Нацбанк должен удержать уровень инфляции. Чтобы инфляция не была высокой, регулятор утвердил достаточно высокую базовую ставку, что не позволяет коммерческим банкам кредитовать экономику. Этим и объясняется высокий курс молдавского лея". — сказал Гырбу. Чего ждать от обменного курса? Большинство граждан нашей страны пристально следят за динамикой молдавского лея. И многие задаются вопросом, чего ждать от обменного курса национальной валюты. "Предполагаю, что в этом году молдавский лей будет достаточно сильным по отношению к наиболее крепким валютам.

Большого падения ожидать не стоит. В этом году Молдову ждут достаточно серьезные вливания валюты со стороны международных доноров, то есть, будут серьезные поступления в молдавскую экономику, которые и обеспечат стабильность молдавского лея". — заключил Гырбу. Прогнозы министерства экономики республики относительно будущего молдавского лея не столь оптимистичны. В последующие годы нацвалюта продолжит терять позиции по отношению к американскому доллару. Согласно ожиданиям экспертов Минэкономики, обменный курс молдавского лея будет варьироваться — от 20 леев к концу текущего года до 22,4 лея за один американский доллар через три года.