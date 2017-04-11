Куда поскачет молдавский лей: ожидать ли новой волны девальвации

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Экономика
Ничто не стоит на месте и молдавский лей — не исключение. С начала этого года национальная валюта несколько обесценилась по отношению к доллару, однако более выражено — к евро. Таковы данные министерства экономики республики.
Что происходит на валютном рынке? Экономический эксперт Виорел Гырбу прокомментировал Sputnik поведение молдавского лея и рассказал о том, чего ждать от национальной валюты в ближайшее время. "С моей точки зрения, обменный курс молдавского лея по отношению к иностранным валютам исходит из той монетарной политики, которая применяется Национальным банком. Монетарная политика истекает из рекомендаций, которые включены в меморандум с МВФ", — сказал Гырбу.
По его словам, в нынешнем году Нацбанк республики должен приобрести 500 миллионов долларов. "Это огромная сумма, и чтобы купить такие деньги Национальный банк вынужден не допустить кредитования экономики, то есть деньги сейчас в экономику не вливаются", — добавил эксперт.
Большого падения ожидать не стоит. В этом году Молдову ждут достаточно серьезные вливания валюты со стороны международных доноров, то есть, будут серьезные поступления в молдавскую экономику, которые и обеспечат стабильность молдавского лея". — заключил Гырбу. Прогнозы министерства экономики республики относительно будущего молдавского лея не столь оптимистичны. В последующие годы нацвалюта продолжит терять позиции по отношению к американскому доллару. Согласно ожиданиям экспертов Минэкономики, обменный курс молдавского лея будет варьироваться — от 20 леев к концу текущего года до 22,4 лея за один американский доллар через три года.
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