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Политика
Румыния вводит транзитные визы для молдаван
11.04.2017

В канун пасхальных праздников, а также в связи с ростом числа граждан, которые вернутся в Молдову, Румыния вводит транзитные визы.

Теперь, чтобы провести праздники рядом с близкими, для пересечения границы и проезда транзитом через территорию Румынии в направлении Республики Молдова по молдавскому свидетельству о возвращении, на документе требуется румынская транзитная виза, передает Viza.md

Чтобы получить транзитную визу, граждане должны обратиться в ближайшее посольство или консульство Румынии.

Это положение не относится к молдаванам, которые имеют действующий вид на жительство, выданный государствами-членами Европейского союза,  которые по возвращении в Республику Молдова используют свидетельство на  возвращение (белый паспорт).


 
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