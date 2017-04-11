Румыния вводит транзитные визы для молдаван

В канун пасхальных праздников, а также в связи с ростом числа граждан, которые вернутся в Молдову, Румыния вводит транзитные визы.

Теперь, чтобы провести праздники рядом с близкими, для пересечения границы и проезда транзитом через территорию Румынии в направлении Республики Молдова по молдавскому свидетельству о возвращении, на документе требуется румынская транзитная виза, передает Viza.md

Чтобы получить транзитную визу, граждане должны обратиться в ближайшее посольство или консульство Румынии.

Это положение не относится к молдаванам, которые имеют действующий вид на жительство, выданный государствами-членами Европейского союза, которые по возвращении в Республику Молдова используют свидетельство на возвращение (белый паспорт).