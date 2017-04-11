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Проходят обыски в правительстве и по всей стране по делу о коррупции
11.04.2017

Сотрудники Центра по борьбе с коррупцией и офицеры Антикоррупционной прокуратуры проводят в данный момент обыски в правительстве и других государственных учреждениях по всей стране.

"Действительно, в данный момент обыски проходят", — сообщила Sputnik пресс-секретарь Национального антикоррупционного центра страны Анжела Старински. По ее словам, главная причина — дело о коррупции.

"Полностью детали раскрывать мы еще не можем. Скажу только, что в этом деле о коррупции замешаны чиновники, примары населенных пунктов и некоторые экономические агенты", — отметила Старински. Среди ведомств, где проходят обыски, значится Фонд эффективной энергетики.


 
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