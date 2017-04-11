Широкий консенсус по инициативе Плахотнюка: Крупнейшие оппозиционные партии выступили против

Пять крупнейших оппозиционных партий, среди которых «Наша Партия», партия «Платформа «Достоинство и Правда», ПКРМ, ЛДПМ, а также Партия «Действие и Солидарность» подписали совместный документ против инициативы олигарха Владимира Плахотнюка об изменении избирательной системы.

Таким образом, по данным издания «Трибуна», оппозиционные партии подписали документ под названием «Национальный политический консенсус» в поддержку действующей пропорциональной системы.

При этом следует отметить, что источник, на который ссылается издание, не уточнил, есть ли среди подписантов документа Партия социалистов.

Между тем, заместитель председателя Партии «Платформа Достоинство и Правда» Ливиу Вовк подтвердил соответствующую информацию, в то время как председатель фракции ЛДПМ в парламенте Тудору Делиу заявил журналистам, что ему известно о том, что подобный документ разрабатывался, однако, кто его подписал, либерал-демократ не знает.

Напомним, что владелец ДПМ, олигарх Владимир Плахотнюк объявил 6 марта об инициировании процедуры изменения избирательной системы и перехода к избранию депутатов по одномандатным округам.

Меньше чем за две недели скандальный проект об одномандатном голосовании был зарегистрирован в парламенте и передан на экспертизу в Венецианскую комиссию.

В 2013 г. олигарх Владимир Плахотнюк - ныне председатель ДПМ - уже запускал подобную инициативу в парламенте. Законопроект об изменении молдавской избирательной системы из пропорциональной (существующей в настоящее время) в смешанную был принят в парламенте, но впоследствии отменен депутатами ЛДПМ и ПКРМ.

Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио, находясь недавно в Кишиневе, заявил, что в 2013 году инициатива вызвала опасения из-за риска того, что она предоставит возможность некоторым олигархам оказывать влияние на политические партии.

По мнению многих экспертов, инициатива Плахотнюка является попыткой остаться у власти при отсутствии поддержки со стороны граждан и международных партнеров.