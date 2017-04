Авто Где в Кишиневе можно с комфортом помыть машину Автомоек в Кишиневе очень много. Мы решили рассмотреть только те, которые отличаются определенным комфортом: к примеру, где можно провести время за чашкой кофе или помыть машину ночью. В комментариях оставляйте свои любимые варианты — будем добавлять. home Примечание. Все цены указаны для полной мойки (салон + наружка) для легкового автомобиля. Информация будет обновляться. Где: MallDova, Арборилор, 21, -2 этаж.

Условия: в вашем распоряжении весь Молл наверху с его магазинами, кафешками и кинотеатром. В часы пик очередь очень большая, можно застрять надолго.

Когда: 10:00-22:00.

Сколько: 150 леев. За дополнительные 150 леев предлагают сделать влажную уборку всех сидений автомобиля. Где: Автомойка в ТЦ Jumbo, Дечебал 23/1.

Контакты: Facebook, 060936000.

Условия: Вы сможете приятно провести время в магазинах или кафе торгового центра. Моют быстро и качественно.

Когда: с 8:00 до 21:00 без выходных.

Сколько: 130 леев. Где: ул. Гренобля, 193, возле Гидрометеоцентра.

Условия: кафе на 2-м этаже с чаем/кофе/круассанами и телевизором.

Когда: до 22.

Сколько: 130 леев. Где: Atrium, Албишоара, 4, -1 этаж.

Условия: в вашем распоряжении торговый центр и ряд кафешек на верхнем этаже и летней террасе.

Когда: до 22:00.

Сколько: 140 леев. Где: WashMax, Московский проспект, 21, возле Мезона.

Контакты: 068680102, Facebook.

Условия: 10 боксов, есть терраса.

Когда: c 8:00 до 20:00.

Сколько: 60 леев (все цены тут). Где: Дачия 24/7, на Виадуке у заправки Lukoil в сторону центра.

Условия: барчик, терраса, рядом магазин заправки Lukoil с хорошим ассортиментом.

Когда: круглосуточно.

Сколько: 130 леев. Где: Spalatorie Auto-One, ул. Sarmizegetusa, 12.

Контакты: 060527175, Facebook.

Условия: camera de asteptare comfortabila cu wifi, TV, coffee. Bonus covorase de hartie + odorizante.

Когда: c 8:00 до 20:00. Где: Мунчесткое шоссе, напротив Ромпетрола, рядом с Мунчешть, 60 (http://goo.gl/maps/7CNtp).

Условия: на 2-м этаже кафешка. Где: Хынчештское шоссе, 94 (справа после моста).

Контакты: 0760 11111, Facebook.

Когда: круглосуточно. Где: Автомойка на Гагарина 10/3 (http://on.fb.me/1Lyuj7e).

Условия: простенькая терраса, можно сходить рядом в Maximum посмотреть телики.

Когда: 8:00 — 20:00.

Сколько: 110 леев, каждая 10-я мойка — бесплатно. Где: Aquamatic, Заводская, 1 (http://aquamatic.md/, 022429222).

Условия: кофе/плюшки. Автоматическая мойка, делают ТОЛЬКО наружку.

Когда: круглосуточно.

Сколько: от 70 леев за наружку (все цены тут). Где: Алба Юлия, 19.

Контакты: 079190019, Facebook.

Условия: над мойкой хорошее кафе с террасой.

Когда: 8:00 — 21:00.

Сколько: 120 леев. Где: Spalatorie Auto 222, ул. Заводская, 11 (http://on.fb.me/1BAFE6d).

Условия: стелят коврики, вешают пахучку.

Сколько: 125 леев. Где: Deli-Lot, Nicolai Dimo 32, около Sport Park.

Условия: WiFi, хорошая кухня, отличный чизкейк. Где: Oxy Driver, Флорилор 3/2.

Условия: кафе на 2-м этаже, любые блюда и напитки, ТВ, быстрый интернет.

Сколько: 120 леев. Где: через дорогу от Ice Bravo.

Условия: на 2-м этаже есть кафе, можно ничего не заказывать даже, сидеть и работать. Где: Acoola, Алба Юлия, 156.

Условия: кофе, WiFi. Где: Хынчештское шоссе, 94 (http://on.fb.me/1K7YLWK, 076011111).

Когда: круглосуточно.

Сколько: 120 леев (100 леев со скидочной картой, которую можно получить у менеджера). Где: Tyre Plus, Гренобля 147/2 (http://on.fb.me/1KemJ4o, http://michelincentru.md/, 022921700).

Условия: Есть бар.

Когда: 8:00-21:00.

Сколько: 140 леев (все цены тут). Где: автомойка на Мунчештской, 278/1.

Условия: есть кафе на террасе и в помещении.

Когда: круглосуточно.

Сколько: 110 леев. Где: автомойка напротив AutoDoctor по Каля Ешилор, с синим козырьком.

Условия: можно подождать на диванчике с телеком, кофейный и шоколадные аппарты.

Сколько: 160 леев. Где: Алба-Юлия 15.

Условия: Кофе и диванчики, TV, Wi-Fi, терраса.

Когда: c 8:00 до 21:00.

Сколько: 120 леев. И напоследок, вот список всех автомоек Кишинева по версии Facebook и Google.

Lifehack.md Количество просмотров: 84 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости