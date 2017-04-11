Где в Кишиневе можно с комфортом помыть машину

Примечание. Все цены указаны для полной мойки (салон + наружка) для легкового автомобиля. Информация будет обновляться.
Где: MallDova, Арборилор, 21, -2 этаж.
Условия: в вашем распоряжении весь Молл наверху с его магазинами, кафешками и кинотеатром. В часы пик очередь очень большая, можно застрять надолго.
Когда: 10:00-22:00.
Сколько: 150 леев. За дополнительные 150 леев предлагают сделать влажную уборку всех сидений автомобиля.
Где: Автомойка в ТЦ Jumbo, Дечебал 23/1.
Контакты: Facebook, 060936000.
Условия: Вы сможете приятно провести время в магазинах или кафе торгового центра. Моют быстро и качественно.
Когда: с 8:00 до 21:00 без выходных.
Сколько: 130 леев.
Где: ул. Гренобля, 193, возле Гидрометеоцентра.
Условия: кафе на 2-м этаже с чаем/кофе/круассанами и телевизором.
Когда: до 22.
Сколько: 130 леев.
Где: Atrium, Албишоара, 4, -1 этаж.
Условия: в вашем распоряжении торговый центр и ряд кафешек на верхнем этаже и летней террасе.
Когда: до 22:00.
Сколько: 140 леев.
Где: WashMax, Московский проспект, 21, возле Мезона.
Контакты: 068680102, Facebook.
Условия: 10 боксов, есть терраса.
Когда: c 8:00 до 20:00.
Сколько: 60 леев (все цены тут).
Где: Дачия 24/7, на Виадуке у заправки Lukoil в сторону центра.
Условия: барчик, терраса, рядом магазин заправки Lukoil с хорошим ассортиментом.
Когда: круглосуточно.
Сколько: 130 леев.
Где: Spalatorie Auto-One, ул. Sarmizegetusa, 12.
Контакты: 060527175, Facebook.
Условия: camera de asteptare comfortabila cu wifi, TV, coffee. Bonus covorase de hartie + odorizante.
Когда: c 8:00 до 20:00.
Где: Мунчесткое шоссе, напротив Ромпетрола, рядом с Мунчешть, 60 (http://goo.gl/maps/7CNtp).
Условия: на 2-м этаже кафешка.
Где: Хынчештское шоссе, 94 (справа после моста).
Контакты: 0760 11111, Facebook.
Когда: круглосуточно.
Где: Автомойка на Гагарина 10/3 (http://on.fb.me/1Lyuj7e).
Условия: простенькая терраса, можно сходить рядом в Maximum посмотреть телики.
Когда: 8:00 — 20:00.
Сколько: 110 леев, каждая 10-я мойка — бесплатно.
Где: Aquamatic, Заводская, 1 (http://aquamatic.md/, 022429222).
Условия: кофе/плюшки. Автоматическая мойка, делают ТОЛЬКО наружку.
Когда: круглосуточно.
Сколько: от 70 леев за наружку (все цены тут).
Где: Алба Юлия, 19.
Контакты: 079190019, Facebook.
Условия: над мойкой хорошее кафе с террасой.
Когда: 8:00 — 21:00.
Сколько: 120 леев.
Где: Spalatorie Auto 222, ул. Заводская, 11 (http://on.fb.me/1BAFE6d).
Условия: стелят коврики, вешают пахучку.
Сколько: 125 леев.
Где: Deli-Lot, Nicolai Dimo 32, около Sport Park.
Условия: WiFi, хорошая кухня, отличный чизкейк.
Где: Oxy Driver, Флорилор 3/2.
Условия: кафе на 2-м этаже, любые блюда и напитки, ТВ, быстрый интернет.
Сколько: 120 леев.
Где: через дорогу от Ice Bravo.
Условия: на 2-м этаже есть кафе, можно ничего не заказывать даже, сидеть и работать.
Где: Acoola, Алба Юлия, 156.
Условия: кофе, WiFi.
Где: Хынчештское шоссе, 94 (http://on.fb.me/1K7YLWK, 076011111).
Когда: круглосуточно.
Сколько: 120 леев (100 леев со скидочной картой, которую можно получить у менеджера).
Где: Tyre Plus, Гренобля 147/2 (http://on.fb.me/1KemJ4o, http://michelincentru.md/, 022921700).
Условия: Есть бар.
Когда: 8:00-21:00.
Сколько: 140 леев (все цены тут).
Где: автомойка на Мунчештской, 278/1.
Условия: есть кафе на террасе и в помещении.
Когда: круглосуточно.
Сколько: 110 леев.
Где: автомойка напротив AutoDoctor по Каля Ешилор, с синим козырьком.
Условия: можно подождать на диванчике с телеком, кофейный и шоколадные аппарты.
Сколько: 160 леев.
Где: Алба-Юлия 15.
Условия: Кофе и диванчики, TV, Wi-Fi, терраса.
Когда: c 8:00 до 21:00.
Сколько: 120 леев.
И напоследок, вот список всех автомоек Кишинева по версии Facebook и Google.