Король Иордании // Если Трамп и Путин не договорятся, вслед за Сирией и Ливией вспыхнет Молдова

В случае если напряженность между Россией и США не будет ослаблена, после боев в Сирии и Ливии волна накроет Республику Молдова. Об этом заявил Абдулла II, глава Хашемитского Иорданского королевства, в интервью "Вашингтон Пост"

Отвечая на вопросы журналиста Washington Post о собственных ожиданиях от российского президента Владимира Путина, в контексте разрешения сирийского конфликта, король заявил, что продолжение напряженности между США и РФ будет спроецировано на Республику Молдова.

„Конструктивный диалог между США И РФ принесет свои плоды. В противном случае эти страны продолжат борьбу за собственные интересы на территории Сирии и Ливии. Если же, противостояние между сторонами продолжаться, следующей горячей точкой может стать Республика Молдова. Россияне продолжат нагнетать обстановку, если только мы не придем к общему знаменателю", ответил король Иордании.

Король Иордании Абдулла II побеседовал с журналистом издания The Washington Post, Лалли Веймоф, о необходимости продолжения сотрудничества руководства США и российского президента Владимира Путина, а также, о том, что вероятнее всего, Трампу, необходимо пойти на некоторые уступки, для решения сирийского вопроса. Кроме этого, король говорил о собственной ключевой роли, которую ему предстоит сиграть в возобновлении мирных переговоров зашедших в тупик между Израилем и Палестиной. Интервью было записано накануне первой встречи монарха с президентом США, Дональдом Трампом.