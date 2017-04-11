Сотрудники прокуратуры и НЦБК задержали 19 человек по делу о договорных тендерах

|
...
|
Общество
(UPDATE 13:20) 19 человек задержали этим утром на 72 часа после обысков, которые провели по всей стране в ходе расследования нарушений при проведении тендеров. Под стражу взяли троих мэров, четырех директоров гимназий и пятерых руководителей компаний.
По данным следствия, они были соучастниками организации в рамках инвестиционных проектов договорных тендеров. В сговоре с ними действовали представители руководства Фонда энергоэффективности.
(UPDATE 11:30) 12 человек задержали этим утром в ходе обысков, которые проводят офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией совместно с прокурорами. Среди задержанных четверо мэров. Спецоперация проходит в рамках уголовного дела о коррупции.
(UPDATE 10:35) Сотрудники прокуратуры и НЦБК задержали 7 человек.
НЦБК и Антикоррупционная прокуратура проводят обыски по всей стране в рамках расследования уголовного дела о коррупции, в котором задействованы чиновники, мэры и экономические агенты. Их подозревают в незаконном проведении тендера.
Обыскивают, в том числе и кабинеты сотрудников Фонда энергоэффективности.
Обсуждение новости
|