Сотрудники прокуратуры и НЦБК задержали 19 человек по делу о договорных тендерах

(UPDATE 13:20) 19 человек задержали этим утром на 72 часа после обысков, которые провели по всей стране в ходе расследования нарушений при проведении тендеров. Под стражу взяли троих мэров, четырех директоров гимназий и пятерых руководителей компаний.

По данным следствия, они были соучастниками организации в рамках инвестиционных проектов договорных тендеров. В сговоре с ними действовали представители руководства Фонда энергоэффективности.

Тендеры проводили для проведения работ по термоизоляции, ремонту и капитальному строительству.

(UPDATE 11:30) 12 человек задержали этим утром в ходе обысков, которые проводят офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией совместно с прокурорами. Среди задержанных четверо мэров. Спецоперация проходит в рамках уголовного дела о коррупции.

(UPDATE 10:35) Сотрудники прокуратуры и НЦБК задержали 7 человек.

НЦБК и Антикоррупционная прокуратура проводят обыски по всей стране в рамках расследования уголовного дела о коррупции, в котором задействованы чиновники, мэры и экономические агенты. Их подозревают в незаконном проведении тендера.

Обыскивают, в том числе и кабинеты сотрудников Фонда энергоэффективности.