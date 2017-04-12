Молдавская политика без Влада Плахотнюка. Какой она может быть?

Этот вопрос был задан мне и политическому аналитику Корнелиу Чуре ведущей телепередачи на канале Realitatea TV Марией Левченко. Идеи, высказанные в ходе телепередачи, показались мне довольно интересными, и поэтому я решил развить эту тему.

Для начала, необходимо отметить, что нравится нам или нет, но Влад Плахотнюк является на сегодняшний день главной фигурой в молдавской политике и именно он формирует политическую повестку дня страны. Как он стал центральной фигурой – уже совсем другой вопрос, но от этого его роль в политической жизни страны не становится менее важной. Итак, в нынешних условиях ясно, что если бы Влад Плахотнюк исчез в одночасье из молдавской политики, то это повлекло бы последствия не только для возглавляемой им партии, но и сказалось бы на жизнедеятельности всей страны.

Первым последствием такого события мог бы стать распад парламентского большинства. Абсолютно очевидно, что это большинство находится в руках Влада Плахотнюка, и только он в состоянии управлять большей частью депутатов. Какими способами он это делает – тема для отдельного разговора, или даже для другой публикации. Но сейчас нас интересует, каковы могут быть последствия его исчезновения. Ответ предсказуем – распад парламентского большинства.

Вторым последствием может стать ослабление позиций Демократической партии. Находясь у власти с 2009 года, ДПМ стала крайне привлекательным пристанищем для корыстолюбивых политиков. Сейчас Влад Плахотнюк является не только тем, кто удерживает ДПМ на первых позициях в молдавской политике, чем и привлекает вышеозначенных персонажей, но и единственным, кто в состоянии контролировать партию и удерживать ее членов. Если б он в какой-то момент ушел из политики, ДПМ за считанные месяцы постигла бы участь многих рассыпавшихся партий — ХДНП, АНМ, ЛДПМ, ПКРМ и др.

Третьим возможным последствием могло бы стать возвращение практически всех активных политформирований на политическую арену страны. Сегодня, в большей своей части, политические партии Молдовы сфокусированы на борьбе с правящей властью и с Владом Плахотнюком лично. Если нынешнего лидера ДПМ не стало бы в одночасье – также в одночасье все стратегии многих политических партий потеряли бы свою актуальность и нуждались бы в срочном пересмотре.

Четвертым вероятным последствием могла бы стать кардинальная смена полюсов в политической среде Молдовы. Очевидно, что политика перестала бы делиться на олигархов и антиолигархов, сторонников президента и сторонников правящей власти и др. Влад Плахотнюк зачастую искусственно задавал тон подобной поляризации. Если б он исчез, не исключено, что процесс поляризации пошел бы по своему естественному пути, совсем по другим правилам.

Пятым последствием исчезновения Влада Плахотнюка стало бы освобождение политической и избирательной ниши в центристском секторе политического спектра. Этот освободившийся сегмент ускорил бы появление новых политических сил или вызвал бы переформатирование некоторых уже существующих политформирований.

Пожалуй, перечисляя все возможные последствия исчезновения Влада Плахотнюка из молдавской политики, я остановлюсь на этом. Конечно, наверняка есть и другие последствия, и я уверен, что и демократы, и их оппоненты смогли бы пополнить этот список, исходя из своих политических взглядов (даже и субъективных). Но все это станет еще одним доказательством того, что вопрос, который мы обсудили в означенной телепередаче, несомненно, заслуживает внимания всех тех, кто интересуется политикой в нашей стране. Именно отвечая на этот вопрос можно уловить суть всей молдавской политики и сформировать собственное мнение о ходе событий в том или ином случае.

Игорь Волницки