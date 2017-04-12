Управленцев-либералов арестовывают за взятки, а Дорин Киртоакэ все еще говорит о советском наследии

Все больше советников, гражданских активистов, да и простых горожан указывают на различные «темные» схемы и непрозрачные проекты мэрии, в которых стали участвовать даже иностранные инвесторы, и к которым скопилось очень много вопросов. Столичные чиновники нарушения стараются не замечать, однако о коррупции периодически вспоминают. Так градоначальник Дорин Киртоакэ в очередной раз обещает искоренить этот феномен в горадминистрации. На днях, на презентации исследования «Оценка влияния коррупции на управление муниципием Кишинев», которое представили аналитики «Еxpert-Grup» совместно с офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) (http://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Evaluarea_impactului_corupyiei_asupra_bunei_guvernIri_a_municipiului_ChiuinIu.pdf), он пообещал внедрить специальный план по неподкупности.

Правда, как всегда попытался найти оправдания своим бездействиям, но на этот раз отговорка мэра о советском наследии не возымела должного эффекта. Замдиректора НЦБК Кристина Цэрнэ заявила, что примар не может бесконечно уклоняться от ответственности за нарушения в руководимой им структуре. Она уточнила, что извинения, которые Дорином Киртоакэ использует уже 10 лет, что он принял руководство примэрии с огромными проблемами, уже не работает и сейчас в столице коррупцию провоцируют системные проблемы, не решаемые годами.

111,7 миллионов лей теряем, шесть кладем в карман

Коррупция в столичной мэрии продолжает процветать. Ее годовой объем достигает 111,7 миллионов лей. Это результаты исследования «Еxpert-Grup» и офицеров НЦБК. Из-за этого столичная казна в 2014-2015 годах недополучила около 300 миллионов леев. А неофициальные платежи за выдачу разрешительных документов, в размере 6 миллионов лей, осели в карманах столичных чиновников.

Кристина Цэрнэ уточнила, что работа сотрудников всех подразделений мэрии оценивалась в течение года - с апреля 2016 года по апрель 2017. При этом «45% опрошенных заявили, что считают нормой вручение подарков или другой благодарности чиновникам». Она отметила, что это «если не культура, то глубоко укоренившаяся молдавская традиция». Офицеры НЦБК отметили, взятка обычного гражданина представителям местных властей составляет в среднем 500 леев, а экономических агентов - от 4 до 100 тысяч лей. При этом земля в Кишиневе является главным предметом коррупции среди чиновников городской администрации.

Эксперты видят несколько основных причин процветания коррупции в мэрии: ненадлежащее управление муниципальной собственностью, взятки, несовершенное законодательство, неисполнение решений МСК и генпримара, и несоблюдение антикоррупционных мер.

Взятки, по мнению присутствующих, возникают из-за дублирования функций подразделений мэрии, непрозрачного процесса оформления документов и отсутствия их единого реестра. Усугубляет положение и пробелы в действующем законодательстве, в частности в законе «О статусе муниципия Кишинев». Сейчас генпримар может принимать единоличные решения, благодаря которым муниципальная собственность сдается в аренду или приватизируется за копейки. При этом ситуация с исполнением решений муниципального совета и распоряжений мэра далеко не радужная. На 1 апреля 2016 года не были исполнены 189 решений МСК и 144 распоряжения примара.

Аналитики «Expert-Grup», отметили, что столичные чиновники не владеют информацией о деятельности 63 муниципальных предприятий. Такое управление приводит к тому, что они накапливают убытки, банкротятся и передаются, при помощи различных схем, в частные руки.

Эксперты выдвинули и рекомендации. Разграничить полномочия центральных и местных властей первого и второго уровней, а также МСК и мэрии. Ввести систему электронного голосования и механизма электронного документооборота. Разработать и внедрить прозрачную и централизованную систему закупок на муниципальном уровне. И, конечно, разработать стратегию развития муниципального фонда недвижимости.

Но поговорили и хватит. Буквально сразу после всех обещаний перед чиновниками и экспертами генпримар вернулся к старым схемам. Во вторник он собрал заседание МСК. Однако социалисты отметили, что среди вопросов - мошеннические схемы с земельными участками. Они уверены, что Дорин Киртоакэ, больше обеспокоен голосованием за проекты решений по отчуждению участков, нежели тем, что столица до сих пор без утвержденного бюджета.

По словам советника от ПСРМ Александра Одинцова, внесение в повестку дня заседания МСК проектов земельных решений не случайно. «Именно они – первичные звенья в цепи коррупции, которая сегодня процветает в примэрии. В этих условиях выживание муниципалитета – сплошное издевательство над жителями города».

Тотальная коррупция не подвластна мэру

Презентацию НЦБК и «Expert-Grup», несмотря на занятость, посетил и столичный мэр Дорин Киртоакэ. Он заявил, что все 10 лет на посту градоначальника борется с коррупцией, но в итоге «большинство пойманных за руку чиновников избегают наказания и остаются на свободе». При этом он подчеркнул, что в мэрии с 2007 года задержали больше коррупционеров, чем при прошлой власти.

Киртоакэ обвинил судей в принятии незаконных решений, особенно в отношении земельных вопросов. «Данный феномен не при мне зародился и существует не только в Молдове. Он есть во всех государствах Восточной Европы. В Кишиневе десятки случаев коррупции, как правило, с земельными участками. Взяточничеством пронизаны все подразделения администрации примэрии и претур. На сегодня есть арестованные вице-примар и начальник одного из управлений, которые также одобрили отчуждение участков за взятку. Но, к сожалению, иногда судебные процессы в отношении бывших служащих тянутся годами и нередко без окончательного решения», - отметил он.

Другими словами коррупция настолько глубоко проела все структуры мэрии, что чиновники не стесняются «обилечивать» предпринимателей города практически в открытую. При этом не «старые служащие», доставшиеся Киртоакэ с советского времени, а новые - либеральные. Так 6 апреля был задержан вице-претор столичного сектора Буюканы Василе Мистряну. А 7 апреля задержанного чиновника поместили под 30-дневный домашний арест.

Ставленник Либеральной партии обвиняется в том, что вымогал 20 тысяч леев для решения вопроса об установке забора между частным участком и общественной дорогой. Вице-претору грозит до шести лет лишения свободы. Отметим, что этот пост он занимает с 2008 года. На местных выбора 2007 года, Мистряну занимал позицию под номером 30 в списках ЛП на должность муниципального советника. В информационном бюллетене либералов от 2009 года он представлен как «член команды ЛП в Кишиневской мэрии».

В связи с обысками в здании претуры и задержанием вице-претора, мэрия выступила с уточнениями, где отметила, что генеральный примар Кишинева не раз предупреждал работников столичной администрации о недопустимости коррупции в работе и требовал от их деятельность точного следования действующему законодательству. Предупрежден, значит вооружен. Однако остается открытым вопрос, откуда у либеральных ставленников столько беготни и желания зацепиться за кресло при зарплате всего в несколько тысяч леев?

Инвесторы входят в долю

С одной стороны, мы видим картинку, где борются с коррупцией, рассказывают про инвестиционную привлекательность. Но с другой стороны, мы всегда упираемся в свое ноу-хау, описанное в романе «Двенадцать стульев»: стулья против денег. Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги - ночью стулья... Но главное - деньги вперед! А другие условия душа не принимает. Причем в эти схемы начинают играть уже и иностранные инвесторы.

Так гражданские активисты Виталий Возной и Сергей Унгуряну на пресс-конференции заявили, что примэрия причастна к совершению коррупционных схем, к которым примыкают и иностранные инвесторы. Эти схемы проводятся при передаче в аренду земельных участков, количество которых неуклонно растет.

Виталий Возной отметил, что в столице используются от 18 до 25 коррупционных схем, к которым причастны муниципальные чиновники. По его словам это касается изменения назначения земли, подмены документов, незаконного расширения границ участка с последующей приватизацией земли через решения судов и т.д..

Для примера он привел два случая незаконного завладения землей частными иностранными инвесторами - на Чеканах (улица Мирчи чел Бэтрын) и на Буюкань (улица Николае Костин).

«В этом случае, инвестора чуть ли не за руку привел сам примар Кишинева Дорин Киртоакэ», - отметил Возной. На Чеканах МСК передал в аренду экономическому агенту «Ani-Roada Gliei» 1,8 га под строительство агропромышленного рынка. Однако, работы под возведению так и не начались. Через два года появился другой документ - строительный сертификат за подписью вице-примара Нистора Грозаву о переквалификации назначения объекта на торговый центр с возведением еще и жилья. В конце 2016 г. замминистра строительства Анатол Золотков написал письмо, где говорится о строительстве на этом месте гипермаркета сети «Kaufland». Об этой истории уже писали МВ (http://www.vedomosti.md/news/vse-investoram-chto-kishinevcam/index.html).

По словам активиста, след этого же инвестора обнаружили и во втором случае. Компании «Novaeurolux» получила в 2009 году право на аренду участка площадью 1,65 га, на котором тогда находился детский сад № 178 на Буюканах. После этого она снесла детский сад и приватизировала прилегающие территории, затем сменила собственника и фактически исчезла с горизонта. И это при том, что генпримар получил шесть писем от главного архитектора Кишинева и начальника управления образования претуры Буюкань о всяческих нарушениях со стороны частной компании, претендовавшей тогда на участок. Но садик все же снесли и после этого свой интерес к участку проявила та самая компания «Kaufland», которая заявила о своих планах строительства гипермаркета.

Виталий Возной и Сергей Унгуряну утверждают, что некоторые иностранные инвесторы закрывают глаза на применение городскими властями незаконных схем, чтобы иметь возможность вести строительство в Долине Роз или возвести торговый центр по продаже стройматериалов «Dedeman» на месте бывшей фабрики АО «Piele». Вместо Дворца культуры профсоюзов появится новый торговый центр «Oceania», а на территории детского сада в секторе Буюкань будет построен гипермаркет «Kaufland».

Активистов возмутил тот факт, что «фэйковые инвесторы, которые ничего до сих пор не дали городу, прикрываются социальной ответственностью». Так, на Буюканах «Kaufland», получили разрешение на вырубку 160 здоровых деревьев, но в итоге вырубили 200 и были оштрафованы всего на восемь тысяч леев. «После этого сеть магазинов прикрывается акциями «социальной ответственности» и объявляет о высадке в Кишиневе пяти тысяч деревьев. А с кем и где это было все согласовано?», - спросил Виталий Возной.

В конечном итоге было отмечено, что никто не выступает против иностранных инвестиций, но гражданское общество ждет, чтобы они были здоровыми и не использовали в своем приходе «темные» схемы.

В ответ «Kaufland» распространил релиз. В нем отмечено, что «расширение сети магазинов «Kaufland» основано на соблюдение закона в странах, с которыми ведется сотрудничество, в том числе Молдовы, а обязанности относительно окружающей среды являются частью долгосрочной стратегии компании». Менеджер по корпоративным делам и коммуникациям «Kaufland» Валер Ханкас пригласил все жителей столицы принять участие в акции по озеленению, так как по его словам «жители Кишинева заслуживает того, чтобы жить и наслаждаться прекрасным городом с чистым воздухом и зеленью».

Ольга ЗЛАТАЯ