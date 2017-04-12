Может ли Молдова стать ареной столкновения США и России

Владимир НОВОСАДЮК

Колумнист Sputnik Молдова попытался понять, что скрывается за фразой короля Иордании, заявившего, что если не снять напряженность между США и Россией в Ливии и Сирии, то следующей будет Молдова

Король Иорданского Хашимитского королевства Абдалла II после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил в интервью газете The Washington Post: "Российско-американский диалог поможет делу. А иначе американцы и россияне будут противоборствовать в Сирии и Ливии. Если эту напряженность не снять, следующей будет Молдова. Русские продолжат трясти дерево, если мы не придем к взаимным уступкам". Колумнист Sputnik Молдова попытался понять, что скрывается за этой фразой монарха в целом и, в частности, касательно нашей страны. Прав ли монарх, что после Сирии и Ливии плацдармом столкновения между США и Россией может стать Молдова? Перед тем как анализировать прогноз 55-летнего короля Иордании, хотел бы вкратце представить читателям эту авторитетную личность не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Абдалла получил прекрасное европейское образование, окончив факультет востоковедения в Оксфорде, ряд колледжей и британскую Королевскую военную академию. Военную карьеру начал в Королевском гусарском полку британской армии.

Вернувшись на родину, продолжил службу в танковой дивизии. В начале 90-х перешел в спецназ и вскоре получил пост командующего элитными подразделениями армии Иордана.

После начала сирийского кризиса Абдалла первым из мировых лидеров выступил за уход Башара Асада с поста президента арабской республики. Сейчас Иордания участвует в международной коалиции, направленной на борьбу с запрещенной в России организацией "Исламское государство". Что скрывается между строк короля Иордании? А скрывается довольно банальная для западных лидеров мысль: Россия выступает в роли зачинщика тех или иных региональных конфликтов. Вчитайтесь:

"…Русские продолжат трясти дерево, если мы не придем к взаимным уступкам". Перед тем как перейти к анализу возможной ситуации, которая, по мнению иорданского монарха, может возникнуть якобы по вине России в Молдове, хотел бы напомнить "главного героя" того, что сегодня происходит на наиболее горячих направлениях в мире.

…Соединенные Штаты наносят ракетный удар по аэродрому Шайрат в Сирии.

…Соединенные Штаты внезапно направляют свой авианосец Carl Vinson с сопровождающей его эскадрой кораблей в акваторию Тихого океана, откуда можно взять под ракетный прицел КНДР.

…Так что, а теперь под тем же прицелом может оказаться и Молдова? После прочтения высказывания Абдаллы Второго у меня возникло стойкое ощущение: он что-то знает о будущей ситуации, которая может возникнуть в Молдове, и поспешил ее озвучить. Но тогда случайностью это назвать трудно. Вброс инсайдерской информации всегда кому-то выгоден.

В этой ситуации не трудно понять кому. И второй вариант. Монарх о чем-то догадывается и, высказываясь, хочет направить грядущие события в нужном направлении для того, кто является его союзником.

Почему я так подумал? А потому, что король Иордании чаще встречается с лидерами США, чем России. Так кто же уже начал трясти дерево? Чтобы ответить на этот вопрос, далеко ходить не надо. Давайте просто оглянемся вокруг. Наша ближайшая соседка — Румыния. Вот что написано в ряде ее СМИ: "В Румынию прибыли американские военные из состава батальона "Fighting Eagles", которые имеют на вооружении танки M1 Abrams, боевые машины пехоты M2 Bradley и самоходные гаубицы калибра 155 мм M109A6 Paladin", — говорится в сообщении министерства обороны Румынии". Подобную информацию можно узнать из открытой печати Польши, стран Прибалтики. Туда также в последнее время ударными темпами прибывают техника и военнослужащие из США и государств-членов НАТО. Ситуация нагнетается по всей пограничной дуге с Россией. И стоит заметить, что танки — это оружие наступательное, а отнюдь не оборонительное.

Мне могут возразить — Молдова не граничит непосредственно с Россией. Конечно. Но вот здесь и возникает тот раздражитель, который не дает спокойно спать очень многим гражданам не только Молдовы, но и Румынии и других западных стран, чьи посольства и миссии чувствуют себя в Кишиневе, мягко говоря, очень уверенно.

Имя этому раздражителю — Приднестровье и размещенная там оперативная группа российских войск. Но самое интересное в том, что в отличие от концентрации на молдавско-румынской границе танковой армады и другой иностранной военной техники, Россия в Приднестровье никак не расширяет свой военный потенциал. И главной своей задачей уже много лет считает защиту складов в селе Колбасное, где хранится огромный арсенал смертоносного оружия, свезенного сюда после ликвидации Группы советских войск в Германии и ряда военных округов, расположенных в Европе. Может ли оказаться Молдова ареной смертоносной схватки? Конечно, сегодня четкого ответа на этот вопрос нет. Думаю, ни у кого! Но то, что потенциально на чьих-то штабных картах вариант военного столкновения на территории Молдовы рассматривается, не сомневаюсь. И поэтому обратил такое внимание на слова короля Иордании.

Некоторые горе-стратеги могут мне возразить — если это случится, то только против Приднестровья. Но хотелось бы им напомнить несколько очевидных истин. Для того, чтобы те же иностранные танки, не хочу уточнять их принадлежность тому или иному государству или блоку, добрались до границ Приднестровья, они должны совершить марш-бросок по территории Правобережья. А направленные против них ракеты могут иногда и отклониться от цели. В кого из нас они попадут, не хочу даже представить в страшном сне.

Теперь задам простой вопрос: а нам все это надо? Почему мы помимо собственной воли должны становиться заложниками чьих-то амбиций? Их, политические амбиции, можно и нужно удовлетворять мирным договорным путем. И он, как бы, движется. Но происходит это довольно пассивно и, на мой взгляд, выжидательно. По принципу — день прошел и с плеч долой.

Но сами по себе проблемы взаимоотношений между Кишиневом и Тирасполем не рассосутся. Роль стран-гарантов России и США, в первую очередь России, должна возрасти. И тогда, уверен, король Иордании Абдалла Второй не будет пророчествовать, что после Сирии и Ливии по инициативе России "американцы и россияне будут противоборствовать" в Молдове.

Не дай Бог!