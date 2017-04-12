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Здоровье
Расширено число заболеваний, которые будут иметь право диагностировать семейные врачи
12.04.2017

Министерство здравоохранения внесло изменения в клинические протоколы, регулирующие медицинские услуги семейных врачей, с целью расширить список заболеваний, которые будет вправе диагностировать семейный врач, передаёт IPN.

Заместитель министра Лилиана Яшан привела в качестве примера женщин, в отношении которых имеются подозрения в наличии онкологических патологий. Раньше их направляли к маммологу. Теперь они будут попадать к специалисту только в случае подтверждения их диагноза ультразвуковым исследованием или маммографией. „Мы сокращаем списки ожидания у врачей-специалистов, которые перегружены работой”, - пояснила Яшан.

Вице-министр здравоохранения считает недопустимой ситуацию, когда ежегодно регистрируется почти десять миллионов визитов к семейному врачу и столько же – к врачам-специалистам. „Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы 80% больных получали диагноз и проходили лечение у семейного врача, а 20% направляли к врачу-специалисту”, - добавила Лилиана Яшан.

Заведующий Кафедрой семейной медицины в ГУМФ им. Николае Тестемицану Геннадий Курочкин сказал, что не следует приходить к семейному врачу только для того, чтобы получить разрешение на прохождение различных обследований.

„Благодаря данной мере сокращается нагрузка на врачей-специалистов и количество пациентов, сидящих у них под дверью для получения направления. В то же время, специалисты смогут уделять больше времени лечению тяжёлых пациентов, чем они на самом деле и должны заниматься”, - отметил Геннадий Курочкин.

Министерство здравоохранения провело оценку 122 клинических протоколов, 94 из них были улучшены.


 
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