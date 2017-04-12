В стране осуществляются полномасштабные проверки технического состояния общественного транспорта

Проверки были осуществлены на конечных остановках междугородних маршрутов, Кишинева-Унгень и Кишинев-Страшень.

В ходе проведения полномасштабных и скрупулезных проверок автотранспортных средств на предмет технического состояния и безопасности были обнаружены серьезные недостатки в тормозных системах и механизмах рулевого управления междугороднего общественного автотранспорта.

Обнаруженные нарушения были отмечены в составленных протоколах. Штрафы для нерадивых автомобилистов составили от 150 до 600 леев.

Сотрудники полиции обязали водителей устранить все обнаруженные нарушения для обеспечения безопасности перевозки пассажиров и дорожного движения в целом.

В ближайшее время планируется осуществление подобных проверок во всех столичных секторах.