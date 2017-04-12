Владимир Чеботарь: Граждане стали доверять государственным учреждениям

Борьба с коррупцией в Молдове расширяется, и всё больше молдавских граждан стали доверять государственным учреждениям. Такое заявление сделал министр юстиции Владимир Чеботарь в ходе передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

„В 2017 году зафиксирован беспрецедентный уровень борьбы с коррупцией. Такого ещё не было в истории Республики Молдова. Мы задержали одного министра, одного заместителя министра, судей, многих лиц, занимающих ответственные должности. После 2014 и 2015 годов, которые были годами нестабильности, ситуация быстро изменилась. Если осенью прошлого года опросы показывали, что полиции доверяет 31 процент граждан, то в настоящее время опросы показывают, что их количество составляет 54 процента”, - сообщил Чеботарь.

Министр юстиции признал, что ещё есть над чем работать в плане реформирования системы правосудия, но утверждает, что и здесь ситуация изменилась к лучшему.

Директор Центра правовых ресурсов Владислав Грибинча не согласился с Владимиром Чеботарём. „Реформирование системы правосудия было проведено на бумаге. Имеется много проблем, требующих своего решения. Например, то, как происходит голосование в Высшем совете магистратуры за кандидатов на должности судей. Голосуют не на основе каких-либо критериев, а в зависимости от того, нравится им или нет конкретный кандидат. Нужно поменять отношение судей к гражданам. Судьи перегружены делами и хотят лишь побыстрее пройти всю процедуру рассмотрения дела. А опросы общественного мнения показывают, что число тех, кто ещё доверяет судебной системе, резко сократилось”.

Член Высшего совета магистратуры Румынии Кристи Данилец в ходе телефонного включения заявил, что для того, чтобы реформа системы правосудия в Молдове увенчалась успехом, нужно удалить из правовых учреждений всех коррумпированных чиновников. Данилец также отметил, что Молдова следует примеру Румынии, вступая на путь реформирования системы правосудия.