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Экономика
Молдова в повестке дня Совета МВФ
12.04.2017

Совет исполнительных директоров сегодня рассмотрит отчет миссии МВФ, которая находилась с визитом в Кишиневе. После завершения программы оценки, Молдова сможет получить доступ к траншу в 21,2 миллиона долларов США.

Следует подчеркнуть, что в феврале, миссия МВФ и власти Молдовы достигли соглашения на уровне персонала в контексте первого обзора программы экономических реформ. Соглашение на уровне персонала, как ожидается, будет утверждено руководством МВФ и Советом исполнительных директоров.

Напомним, что группа экспертов МВФ находилась с рабочим визитом в Кишинев с 14 по 28 февраля 2017 года. Миссия рассмотрела последние экономические изменения в республике  и прогресс, достигнутые властями в осуществлении требований МВФ.


 
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