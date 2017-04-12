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Экономика
В Молдове расширяются площади виноградных плантаций. В частности, в этом году планируется заложить новые виноградники на площади примерно 1300 гектаров, передает NOI.md.
По данным аграрного ведомства, на начало апреля на имеющихся плантациях обрезка виноградников проведена на 92% площадей, подвязка – на 34%. Практически завершили эти сезонные работы виноградари Кагульского, Кантемирского, Каушанского, Яловенского, Ниспоренского, Штефан-Водского и Тараклийского районов, выполнив их на уровне 96-98%.
Как отмечают в Минсельхозе, на начало 2017 г. общая площадь виноградников Молдовы всех категорий (крестьянские хозяйства, ООО, АО, сельхозкоперативы, госпредприятия) составила 87 тыс. га.
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