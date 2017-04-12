12 Апреля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В Молдове расширяются площади виноградных плантаций
12.04.2017

В Молдове расширяются площади виноградных плантаций. В частности, в этом году планируется заложить новые виноградники на площади примерно 1300 гектаров, передает NOI.md.
Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности страны, уточнив, что при этом намечено заложить около 600 гектаров виноградников столовых сортов и 650 га виноградников винных сортов.

По данным аграрного ведомства, на начало апреля на имеющихся плантациях обрезка виноградников проведена на 92% площадей, подвязка – на 34%. Практически завершили эти сезонные работы виноградари Кагульского, Кантемирского, Каушанского, Яловенского, Ниспоренского, Штефан-Водского и Тараклийского районов, выполнив их на уровне 96-98%.

Как отмечают в Минсельхозе, на начало 2017 г. общая площадь виноградников Молдовы всех категорий (крестьянские хозяйства, ООО, АО, сельхозкоперативы, госпредприятия) составила 87 тыс. га.


 
Количество просмотров:
56
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.