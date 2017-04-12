Мартовская инфляция в Молдове - 0,4%

Индекс потребительских цен в Молдове в марте составил 0,4% против февральской инфляции в 1,2%. С начала 2016 г. инфляция составила 2,8%, а годовая с марта 2016 г. по март 2017 г. - 5,1%.

Как передает "ИНФОТАГ" со ссылкой на данные Национального бюро статистики, в среднем цены в марте остались на уровне февраля, в частности, на продукты, в то время как непродовольственные товары подорожали на 0,1%, а услуги - на целых 1,5%.

Статистики считают, что в марте больше всего среди продуктов повысились цены на виноград - 8,9%, экзотические фрукты - 7,4%, цитрусовые - 4,9%, грибы - 4,1%, а на более традиционные и востребованные - даже понизились. Это касается яиц, подешевевших на 9,9%, помидор на 8,7%, баклажан - на 6,5%, свеклы - на 6,2%, капусты - на 5,9%, лука - на 4,8%, творога - на 2,1%.

Из непродовольственных товаров подорожали женские блузки - на 3%, плащи - на 2,4%, сигареты - на 2,7%. А снизились цены на автотопливо - на 2%, уголь - 1,5%, детские пальто - 1,1%.

Рост цен на услуги спровоцировало решение правительства в области здравоохранения. Особенно на платные услуги - сразу на 23,9%. Также повысилась плата за содержание детей в дошкольных учреждениях - на 11,8% и Тариф на электроэнергию - на 1%. В то же время, по наблюдениям статистиков, проезд по железной дороге подешевел на 3,1%, гостиничные услуги - на 0,5%, а авиабилеты - на 0,4%.