Канду призывает граждан быть более толерантными к Плахотнюку

«Попытка убийства» олигарха Владимира Плахотнюка, о предотвращении которой объявило Министерство внутренних дел Украины совместно с молдавскими коллегами, и по поводу которой все больше людей говорят, что это инсценировка, стала объектом для дискуссий и на пресс-конференции председателя парламента, фина олигарха Андриана Канду.

«По таким вопросам не шутят, по таким вопросам не должны существовать спекуляции. Когда речь заходит о жизни человека, независимо от его имени, политического окраса и т. д. для госучреждений важно вмешаться и защитить жизнь любого гражданина. А политическая борьба, власть должны соблюдать определенные этические и моральные правила и не спекулировать на всем, что может превысить эти лимиты, тем более, что мы находимся на пороге прекрасного религиозного праздника и должны быть более добрыми друг к другу, а также более толерантными», - заявил Канду в понедельник, 10 апреля, когда его попросили прокомментировать гипотезу инсценировки этой попытки убийства.

Напомним, что 7 апреля Министерство внутренних дел Украины объявило, что совместно с молдавскими правоохранительными органами было предотвращено покушение на некого «бывшего вице-премьера Молдовы Приходько», который спустя час оказался «самым большим олигархом Молдовы Владимиром Плахотнюком».

По словам прокуроров, по данному делу были задержаны 8 человек из Молдовы и 9 – из Украины, и что за исполнение заказа заказчики убийства Плахотнюка пообещали исполнителям 200 тыс. долларов, 100 из которых были выплачены авансом.

«Попытку убийства» олигарха Владимира Плахотнюка многие стали высмеивать, и таким образом, Плахотнюк стал объектом шуток.

Более того, председатель «Нашей Партии» Ренато Усатый сыронизировал по поводу суммы в 200 долларов: по его подсчетам, исходя из суммы аванса и временного периода, в течение которого подозреваемые готовили организацию убийства, получается, что каждому платили по 1 176 долларов в месяц. Как заявил Усатый, эта сумма сопоставима с доходом «плиточника средней подготовки».