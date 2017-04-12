Эколог: Украина погубит Днестр даже без новых шести ГЭС

Даже без строительства Украиной шести гидроэлектростанций в верховьях Днестра эта река с подачи наших соседей будет деградировать, сообщил корреспонденту Sputnik молдавский эколог, директор Международной ассоциации хранителей Днестра "Эко-Тирас" Илья Тромбицкий.

"На совещании в украинском водном агентстве утвержден график экологических попусков (открытия шлюзов — ред.) для Днестра. Несмотря на высокий уровень воды в Днестровском водохранилище, предложенный режим попуска не позволит удовлетворить в полной мере потребности экосистем Днестра, в том числе, водно-болотных угодий международного значения, расположенных в дельте реки", — пояснил Тромбицкий.

По его словам, молдавская сторона и природоохранные и рыбохозяйственные организации Одесской области настаивали на большем объеме воды в период экологического попуска, однако, судя по принятому решению, выходит, что полноценный экологический попуск противоречит интересам украинской гидроэнергетики.